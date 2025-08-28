"Це не наша війна": Сійярто відповів на критику України щодо "Мадяра"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на критику свого українського колеги Андрія Сибіги після заборони на в’їзд командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді до Угорщини й країн Шенгенської зони.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Сійярто написав у соцмережі Х .

"Це не наша війна! Ми за неї не відповідальні, ми її не розпочинали, ми в ній не брали участі. Перестаньте нас провокувати, перестаньте ризикувати нашою енергетичною безпекою та перестаньте докладати зусиль, щоб втягнути нас у вашу війну!", - написав Сійярто.

У відповідь на критику Сибіги, який заявив, що для Сійярто "російський трубопровід важливіший за українських дітей, вбитих Росією", угорський міністр попросив "не втягувати Угорщину у війну".

Угорщина заборонила "Мадяру" в'їзд до країни

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що Угорщина заборонила в'їзд одному з командирів ЗСУ через удари українських дронів по російському нафтопроводу "Дружба". Окрім цього, цьому офіцеру нібито заборонили в'їзд до Шенгенської зони.

Пізніше стало відомо, що командир ЗСУ, якому заборонили в'їзд - це командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді за позивним "Мадяр". Інформацію підтвердили у прем'єр-міністра Віктора Орбана.

"Мадяр" відреагував на такі санкції. Він наголосив, що гроші, які Угорщина платить за російську нафту, спрямовують на виробництво ракет і дронів у РФ.

У зв'язку з цим президент України Володимир Зеленський обурився та наказав МЗС України вжити відповідних заходів проти Угорщини. А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський демонстративно запросив "Мадяра" відвідати Польщу.

Пізніше Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини та вручило йому ноту протесту через заборону на в'їзд "Мадяра".