Зеленский возмутился из-за санкций Венгрии против "Мадяра": поручил МИД принять меры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram .

Украинский лидер отметил, что сейчас, когда в Киеве идет ликвидация последствий одного из самых масштабных российских терактов против столицы, венгерские чиновники снова пытаются "выставить черное белым" и переложить на Украину вину за войну.

При этом, подчеркнул Зеленский, Венгрия не смогла выразить осуждение России из-за того, что Кремль отверг предложения реальной дипломатии. Будапешт даже не выразил соболезнования Украине из-за гибели 17 человек в Киеве из-за атаки РФ. Зато из канцелярии Орбана звучат новые обвинения в адрес Украины.

"Венгерские чиновники дошли до того, что пытаются дискриминировать представителей венгерской громады в Украине за их участие в защите нашего государства и людей", - подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что в случае, если Венгрия действительно осмелилась закрыть въезд на свою территорию и всю Шенгенскую зону в целом одному из украинских военных командиров, который к тому же является этническим венгром - это может вызвать только возмущение.

"Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно", - добавил президент.