Зеленский возмутился из-за санкций Венгрии против "Мадяра": поручил МИД принять меры

Украина, Четверг 28 августа 2025 16:43
Зеленский возмутился из-за санкций Венгрии против "Мадяра": поручил МИД принять меры Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский возмущенно отреагировал на ограничения, которые Венгрия ввела против командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди - этнического венгра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Украинский лидер отметил, что сейчас, когда в Киеве идет ликвидация последствий одного из самых масштабных российских терактов против столицы, венгерские чиновники снова пытаются "выставить черное белым" и переложить на Украину вину за войну.

При этом, подчеркнул Зеленский, Венгрия не смогла выразить осуждение России из-за того, что Кремль отверг предложения реальной дипломатии. Будапешт даже не выразил соболезнования Украине из-за гибели 17 человек в Киеве из-за атаки РФ. Зато из канцелярии Орбана звучат новые обвинения в адрес Украины.

"Венгерские чиновники дошли до того, что пытаются дискриминировать представителей венгерской громады в Украине за их участие в защите нашего государства и людей", - подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что в случае, если Венгрия действительно осмелилась закрыть въезд на свою территорию и всю Шенгенскую зону в целом одному из украинских военных командиров, который к тому же является этническим венгром - это может вызвать только возмущение.

"Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно", - добавил президент.

Фото: последствия атаки на Киев 28 августа (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Напомним, 28 августа стало известно, что Венгрия запретила въезд одному из командиров ВСУ из-за ударов украинских дронов по российскому нефтепроводу "Дружба". Кроме этого, этому офицеру якобы запретили въезд в Шенгенскую зону.

Позже стало известно, что командир ВСУ, которому запретили въезд - это командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадяр". Информацию подтвердили у премьер-министра Виктора Орбана.

Сам Бровди высмеял Будапешт, отреагировав на "ограничения" против него. Орбана он назвал "танцором на костях", а пророссийскую венгерскую власть обвинил в том, что ее руки в крови гражданских украинцев.

