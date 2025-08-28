ua en ru
МИД Украины вызвал "на ковер" венгерского посла из-за запрета для "Мадяра"

Украина, Четверг 28 августа 2025 19:56
МИД Украины вызвал "на ковер" венгерского посла из-за запрета для "Мадяра" Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии и вручило ему ноту протеста из-за запрета на въезд для командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, который ввел Будапешт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Сибига сообщил, что венгерского посла вызвали в МИД, где вручили ему ноту протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине.

"В частности нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд в страну его предков. Мы призываем Венгрию и в дальнейшем воздерживаться от недружественных действий и вместо этого вести конструктивный диалог, к которому Украина по-прежнему готова", - написал Сибига.

Венгрия против "Мадяра"

Напомним, 28 августа стало известно, что Венгрия запретила въезд одному из командиров ВСУ из-за ударов украинских дронов по российскому нефтепроводу "Дружба". Кроме этого, этому офицеру якобы запретили въезд в Шенгенскую зону.

Позже стало известно, что командир ВСУ, которому запретили въезд - это командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадяр". Информацию подтвердили у премьер-министра Виктора Орбана.

Сам Бровди высмеял Будапешт, отреагировав на "ограничения" против него. Орбана он назвал "танцором на костях", а пророссийскую венгерскую власть обвинил в том, что ее руки в крови гражданских украинцев.

На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский возмутился и приказал МИД Украины принять соответствующие меры против Венгрии. А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский демонстративно пригласил "Мадяра" посетить Польшу.

