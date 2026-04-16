ua en ru
Чт, 16 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Это не в интересах США": в Германии объяснили, как война в Иране делает РФ сильнее

20:28 16.04.2026 Чт
2 мин
Что получает Кремль от конфликта на Ближнем Востоке?
aimg Валерий Ульяненко
"Это не в интересах США": в Германии объяснили, как война в Иране делает РФ сильнее Фото: последствия удара по Ирану (Getty Images)

Победа России в войне в Иране не отвечает интересам Соединенных Штатов. Ее экономика растет благодаря конфликту на Ближнем Востоке.

Об этом заявил министр финансов Германии Ларс Клингбейль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Будет ли действовать исключение для нефти РФ и в дальнейшем? Бессент дал четкий ответ

"Это не соответствует нашим интересам и не может соответствовать интересам Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

Клингбейль подчеркнул, что российская экономика растет благодаря конфликту на Ближнем Востоке и получает прибыль от ситуации в энергетической сфере.

Завершение конфликта на Ближнем Востоке

Напомним, двухнедельное перемирие между США и Ираном, заключенное при посредничестве Пакистана, оказалось хрупким.

Переговоры в Исламабаде о постоянном завершении войны провалились из-за отказа Тегерана выполнить ключевые требования - отказаться от ядерной программы и прекратить поддержку прокси-сил.

После этого президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде иранских портов, которая начнется 13 апреля. В то же время Великобритания заявила, что не будет участвовать в блокаде, ссылаясь на собственные цели.

Кроме того, сообщалось, что США и Иран ведут активные консультации по поводу нового раунда переговоров о завершении войны, который может состояться уже 16 апреля. Как возможные площадки рассматривают Исламабад и Женеву, окончательного решения о месте встречи пока не принято.

Отметим, что Иран выдвинул требования о выплате компенсаций в адрес пяти арабских стран, подозревая их в причастности к военной операции США и Израиля, и обвинил их в содействии "агрессии" и нарушении норм международного права.

РБК-Украина писало, что вчера, 15 апреля, Дональд Трамп заявил, что война в Иране уже близка к завершению.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Ближний восток
Новости
Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы