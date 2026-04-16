Победа России в войне в Иране не отвечает интересам Соединенных Штатов. Ее экономика растет благодаря конфликту на Ближнем Востоке.

Об этом заявил министр финансов Германии Ларс Клингбейль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Это не соответствует нашим интересам и не может соответствовать интересам Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

Клингбейль подчеркнул, что российская экономика растет благодаря конфликту на Ближнем Востоке и получает прибыль от ситуации в энергетической сфере.

Завершение конфликта на Ближнем Востоке

Напомним, двухнедельное перемирие между США и Ираном, заключенное при посредничестве Пакистана, оказалось хрупким.

Переговоры в Исламабаде о постоянном завершении войны провалились из-за отказа Тегерана выполнить ключевые требования - отказаться от ядерной программы и прекратить поддержку прокси-сил.

После этого президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде иранских портов, которая начнется 13 апреля. В то же время Великобритания заявила, что не будет участвовать в блокаде, ссылаясь на собственные цели.

Кроме того, сообщалось, что США и Иран ведут активные консультации по поводу нового раунда переговоров о завершении войны, который может состояться уже 16 апреля. Как возможные площадки рассматривают Исламабад и Женеву, окончательного решения о месте встречи пока не принято.