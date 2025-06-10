Тревога более 5 часов: РФ массированно атакует Киевскую область

Россияне массированно атаковали ударными дронами Киевскую область в ночь на 10 июня. Воздушная тревога длится уже более пяти часов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом написал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram .

"Вражеская массированная воздушная атака в Киевскую область с применением беспилотников и ракет продолжается. Тревога длится уже более 5 часов", - сообщил он.

Калашник отметил, что последствия ночной атаки россиян с применением беспилотников зафиксированы как минимум в четырех районах области:

Фастовском,

Броварском,

Бориспольском,

Обуховском.

Вражеская атака ведется на мирные населенные пункты. Предварительно известно, что повреждены дома, загорелись автомобили.

"Более подробная информация впоследствии. Прошу всех жителей оставаться в безопасных местах, пока опасность не минует. Берегите себя и своих близких", - добавил Калашник.