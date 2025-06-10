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Тревога более 5 часов: РФ массированно атакует Киевскую область

Вторник 10 июня 2025 04:25
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Тревога более 5 часов: РФ массированно атакует Киевскую область Фото: Киевская область атакована дронами (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Россияне массированно атаковали ударными дронами Киевскую область в ночь на 10 июня. Воздушная тревога длится уже более пяти часов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram.

"Вражеская массированная воздушная атака в Киевскую область с применением беспилотников и ракет продолжается. Тревога длится уже более 5 часов", - сообщил он.

Калашник отметил, что последствия ночной атаки россиян с применением беспилотников зафиксированы как минимум в четырех районах области:

  • Фастовском,
  • Броварском,
  • Бориспольском,
  • Обуховском.

Вражеская атака ведется на мирные населенные пункты. Предварительно известно, что повреждены дома, загорелись автомобили.

"Более подробная информация впоследствии. Прошу всех жителей оставаться в безопасных местах, пока опасность не минует. Берегите себя и своих близких", - добавил Калашник.

Массированная атака на Украину 10 июня

Напомним, Россия атаковала Украину, в результате чего на большей части страны объявили масштабную воздушную тревогу.

В Киеве обломки вражеских дронов упали во многих районах, вызвав пожары и разрушения. Поступила информация как минимум о трех пострадавших.

Повреждения получили жилые дома, автомобили и бизнес-центры, а также склады. В Оболонском обломки дрона упали на территорию одной из школ.

Кроме того, дроны массированно атаковали Одессу. Есть попадание в роддом, повреждена гражданская инфраструктура. По предварительным данным, в родильном доме обошлось без жертв и пострадавших.

В результате попадания в жилой дом в Одессе погиб один человек, еще как минимум четыре получили ранения. Также под удар попало административное здание.

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