В Киеве и ряде областей объявили тревогу: что известно
В Киеве и ряде областей Украины ночью прозвучала воздушная тревога из-за опасности атаки дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Тревога в Киеве была объявлена в 00:02.
"Киев оставайтесь в укрытиях! "Шахед" в направлении столицы", - сообщили в Воздушных силах.
По данным военных, по состоянию на 00:05 российские ударные дроны двигались:
- Черкасская область: беспилотник курсом на Смелу.
- Кременчуг: несколько "Шахедов" в направлении города.
- Полтавская область: до 30 шахедов в разных районах.
- Более 10 новых групп шахедов курсом на Киевщину через север Черниговщины.
- Харьковщина: новые группы ударных БпЛА мимо Золочева/Люботин в направлении Полтавщины.
- Мимо Белой Церкви несколько групп ударных дронов курсом на Житомирщину.
- До 10 групп дронов с Николаевщины курсом на Одесскую область.
Массированные атаки России
В ночь на 9 июня Россия осуществила массированную воздушную атаку на территорию Украины, применив ракеты и дроны. В воздушном пространстве было зафиксировано 499 вражеских целей.
На этот раз зафиксировано наибольшее количество беспилотников за все время - враг выпустил 479 дронов. Кроме того, для удара было использовано четыре гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал".
Наиболее интенсивно противник использует дроны, которые запускает почти ежесуточно, осуществляя масштабные обстрелы в различных регионах. Например, в ночь на 8 июня россияне запустили 49 "Шахедов" и несколько ракет.
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