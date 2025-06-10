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Атака дронов на Киев: обломки упали на территории школы

Киев, Вторник 10 июня 2025 03:13
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Атака дронов на Киев: обломки упали на территории школы Фото: в Киеве обломки упали на территории школы (facebook.com DSNS)
Автор: РБК-Украина

В результате массированной атаки на Киев в ночь на 10 июня обломки ударных дронов упали на территории школы. Это произошло в Оболонском районе украинской столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.

"В Шевченковском районе горят автомобили. В Оболонском обломки БпЛА упали на территорию одной из школ", - сообщил он.

По словам Кличко, экстренные службы отправились на место происшествия. Также были вызваны медики в Подольский и Дарницкий районы.

В Днепровском районе произошло задымление в нежилой застройке, в Оболонском вспыхнул пожар в нежилом здании. Также обломки упали на территории пустующего здания в Голосеевском районе.

Кличко предупредил, что атака на украинскую столицу продолжается. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.

Атака на Украину 10 июня

Напомним, в ночь на 10 июня в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Украинские города подверглись масштабной атаке.

Дроны массированно атаковали Одессу. Есть попадание в роддом, повреждена гражданская инфраструктура. По предварительным данным, в родильном доме обошлось без жертв и пострадавших.

В Киеве обломки упали в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком и Оболонском районах. Есть повреждения жилых домов, вспыхнули пожары.

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