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В Одессе попадание в жилой дом: один человек погиб, поисковая операция продолжается

Одесса, Вторник 10 июня 2025 04:06
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В Одессе попадание в жилой дом: один человек погиб, поисковая операция продолжается Фото: спасательная операция (Facebook)
Автор: Оксана Гапончук

В центре Одессы зафиксировано очередное дерзкое преступление россиян против гражданского населения. Известно о погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

В Одессе в ночь на 10 июня прогремела серия взрывов во время объявления воздушной тревоги.

Зафиксировано попадание в жилой дом в центре Одессы. Предварительно - здесь один погибший, 59-летний мужчина.

Еще четыре человека пострадали - медики оказывают им всю необходимую помощь.

На месте работают все экстренные службы.

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер уже заявил, что разрушения значительные, их оценку проведут утром.

Пока же людям предлагают временное размещение.

В Одессе попадание в жилой дом: один человек погиб, поисковая операция продолжается

В Одессе попадание в жилой дом: один человек погиб, поисковая операция продолжается

В Одессе попадание в жилой дом: один человек погиб, поисковая операция продолжается

Другие последствия атаки в Одессе

Также полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи. На месте пожар. Есть поврежденные кареты скорой помощи. Пострадавших среди персонала нет.

Все уполномоченные службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки. Правоохранители документируют очередное дерзкое преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Атака РФ на Украину 10 июня

Напомним, в ночь на 10 июня в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Киев и другие города атаковали российские дроны.

В украинской столице прогремели взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. Также поступила информация о подлете ракеты.

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