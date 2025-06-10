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Киев массированно атакуют дроны и ракеты: что известно о последствиях обстрелов

Вторник 10 июня 2025 02:49
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Киев массированно атакуют дроны и ракеты: что известно о последствиях обстрелов Иллюстративное фото: Киев массированно атакуют дроны и ракеты (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Россия массированно атакует Киев "Шахедами" и ракетами. В разных районах города фиксируют падение обломков.

РБК-Украина собрало все что известно о ночной атаке "Шахедов" на столицу.

Когда началась атака

Сегодня, в 00:02 в столице был объявлен сигнал воздушной тревоги. Почти сразу в городе раздались взрывы. По данным местных властей, в Киеве работало ПВО.

"На Оболони работают силы ПВО по вражеским БПЛА", - сообщил мэр города Виталий Кличко.

Однако позже взрывы прогремели во всех районах.

Вместе с тем, в КГВА сообщили, что город находится под атакой дронов. Однако позже Воздушные силы ВСУ заявили, что в столицу подлетает ракета.

Первые последствия

По состоянию на 02:06 стало известно что в Деснянском районе столицы упал дрон. Однако уже через полчаса местные власти сообщили, что в результате атаки есть падение обломков беспилотников в пяти районах. В частности, в:

  • Деснянском,

  • Шевченковском,

  • Подольском,

  • Дарницком,

  • Оболонский районах.

По данным КГГА, есть повреждения жилых домов и пожары. На месте работают спасатели. Информацию о пострадавших уточняем.

Шевченковский район

В Шевченковском районе горят автомобили.

Оболонский район

В Оболонском районе обломки дрона упали на территорию одной из школ. Экстренные службы направляются.

Также вызов медиков в Подольский район.

Атака на Одессе

В ночь на 10 июня россияне атаковали Одессу с помощью дронов. В результате удара поврежден роддом и гражданская инфраструктура.

При подготовке материала использовались данные: Telegram-каналы начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, мэра Виталия Кличко, Воздушных сил ВСУ.

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Киев ПВО Атака дронов
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