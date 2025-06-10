Киев массированно атакуют дроны и ракеты: что известно о последствиях обстрелов

РБК-Украина собрало все что известно о ночной атаке "Шахедов" на столицу.

Когда началась атака

Сегодня, в 00:02 в столице был объявлен сигнал воздушной тревоги. Почти сразу в городе раздались взрывы. По данным местных властей, в Киеве работало ПВО.

"На Оболони работают силы ПВО по вражеским БПЛА", - сообщил мэр города Виталий Кличко.

Однако позже взрывы прогремели во всех районах.

Вместе с тем, в КГВА сообщили, что город находится под атакой дронов. Однако позже Воздушные силы ВСУ заявили, что в столицу подлетает ракета.

Первые последствия

По состоянию на 02:06 стало известно что в Деснянском районе столицы упал дрон. Однако уже через полчаса местные власти сообщили, что в результате атаки есть падение обломков беспилотников в пяти районах. В частности, в:

Деснянском,

Шевченковском,

Подольском,

Дарницком,

Оболонский районах.

По данным КГГА, есть повреждения жилых домов и пожары. На месте работают спасатели. Информацию о пострадавших уточняем.

Шевченковский район

В Шевченковском районе горят автомобили.

Оболонский район

В Оболонском районе обломки дрона упали на территорию одной из школ. Экстренные службы направляются.

Также вызов медиков в Подольский район.