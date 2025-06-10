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Россия ударила по роддому в Одессе: фото последствий

Одесса, Вторник 10 июня 2025 02:28
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Россия ударила по роддому в Одессе: фото последствий Фото: дрон РФ попал в роддом в Одессе (https://t.me/truonline)
Автор: РБК-Украина

В ночь на 10 июня российские захватчики атаковали Одессу при помощи дронов. Один из ударов пришелся на родильный дом, повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова и начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

По его словам, в результате ночной атаки ударными беспилотниками повреждена административная часть роддома.

"К счастью, нет жертв и пострадавших. Но сам факт, что под ударом оказалось заведение, где рождается жизнь, поражает своей жестокостью", - сказал Труханов.

Со своей стороны Кипер рассказал, что враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

"В частности, россияне попали в роддом, станцию ​​экстренной медицинской помощи и жилые дома. Относительно роддома: без пострадавших, пациенты и персонал успели эвакуироваться. Относительно других локаций информация уточняется", - рассказал Кипер.

Фото: последствия удара по Одессе (t.me/truonline, t.me/odeskaODA)

Атака РФ на Украину 10 июня

Напомним, в ночь на 10 июня в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Киев и другие города атаковали российские дроны.

В украинской столице прогремели взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. Также поступила информация о подлете ракеты.

Также под атакой дронов оказалась Одесса. В городе прогремели взрывы. В разных районах работала ПВО.

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