Россия ударила по роддому в Одессе: фото последствий
В ночь на 10 июня российские захватчики атаковали Одессу при помощи дронов. Один из ударов пришелся на родильный дом, повреждена гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова и начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
По его словам, в результате ночной атаки ударными беспилотниками повреждена административная часть роддома.
"К счастью, нет жертв и пострадавших. Но сам факт, что под ударом оказалось заведение, где рождается жизнь, поражает своей жестокостью", - сказал Труханов.
Со своей стороны Кипер рассказал, что враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.
"В частности, россияне попали в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома. Относительно роддома: без пострадавших, пациенты и персонал успели эвакуироваться. Относительно других локаций информация уточняется", - рассказал Кипер.
Атака РФ на Украину 10 июня
Напомним, в ночь на 10 июня в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Киев и другие города атаковали российские дроны.
В украинской столице прогремели взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. Также поступила информация о подлете ракеты.
Также под атакой дронов оказалась Одесса. В городе прогремели взрывы. В разных районах работала ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.