Россия ударила по роддому в Одессе: фото последствий

В ночь на 10 июня российские захватчики атаковали Одессу при помощи дронов. Один из ударов пришелся на родильный дом, повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова и начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

По его словам, в результате ночной атаки ударными беспилотниками повреждена административная часть роддома.

"К счастью, нет жертв и пострадавших. Но сам факт, что под ударом оказалось заведение, где рождается жизнь, поражает своей жестокостью", - сказал Труханов.

Со своей стороны Кипер рассказал, что враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

"В частности, россияне попали в роддом, станцию ​​экстренной медицинской помощи и жилые дома. Относительно роддома: без пострадавших, пациенты и персонал успели эвакуироваться. Относительно других локаций информация уточняется", - рассказал Кипер.