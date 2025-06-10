Одесса под атакой дронов: в городе прогремели взрывы

Ночью 10 июня российские войска начали атаку ударными беспилотниками по Одессе и окружающему району. В городе слышны взрывы.

Об этом заявили мэр Одессы Геннадий Труханов и глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на их сообщения в Telegram.

"В городе слышны взрывы", - сообщил Труханов. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не пренебрегать сигналами безопасности. При этом местное издание "Думская" сообщило о работе ПВО в разных частях Одессы. Где объявили тревогу По состоянию на 01:25 воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал воздушной тревоги продолжается в большинстве регионах Украины.