Тривога понад 5 годин: РФ масовано атакує Київську область

Росіяни масовано атакували ударними дронами Київську область у ніч на 10 червня. Повітряна тривога триває вже понад п'ять годин.

Як повідомляє РБК-Україна , про це написав начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Telegram .

"Більш детальна інформація згодом. Прошу всіх жителів залишатися у безпечних місцях поки небезпека не мине. Бережіть себе та своїх близьких", - додав Калашник.

Ворожа атака ведеться на мирні населені пункти. Попередньо відомо, що пошкоджено будинки, загорілися автомобілі.

Калашник зазначив, що наслідки нічної атаки росіян із застосуванням дронів зафіксовано щонайменше в чотирьох районах області:

"Ворожа масована повітряна атака на Київщину із застосуванням безпілотників та ракет продовжується. Тривога триває вже понад 5 годин", - повідомив він.

Масована атака на Україну 10 червня

Нагадаємо, Росія атакувала Україну, внаслідок чого на більшій частині країни оголосили масштабну повітряну тривогу.

У Києві уламки ворожих дронів впали в багатьох районах, спричинивши пожежі та руйнування. Надійшла інформація щонайменше про трьох постраждалих.

Пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі та бізнес-центри, а також склади. В Оболонському уламки дрона впали на територію однієї зі шкіл.

Крім того, дрони масовано атакували Одесу. Є влучання в пологовий будинок, пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, у пологовому будинку обійшлося без жертв і постраждалих.

Унаслідок влучання в житловий будинок в Одесі загинула одна людина, ще щонайменше чотири дістали поранення. Також під удар потрапила адміністративна будівля.

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