Тривога понад 5 годин: РФ масовано атакує Київську область
Росіяни масовано атакували ударними дронами Київську область у ніч на 10 червня. Повітряна тривога триває вже понад п'ять годин.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Telegram.
"Ворожа масована повітряна атака на Київщину із застосуванням безпілотників та ракет продовжується. Тривога триває вже понад 5 годин", - повідомив він.
Калашник зазначив, що наслідки нічної атаки росіян із застосуванням дронів зафіксовано щонайменше в чотирьох районах області:
- Фастівському,
- Броварському,
- Бориспільському,
- Обухівському.
Ворожа атака ведеться на мирні населені пункти. Попередньо відомо, що пошкоджено будинки, загорілися автомобілі.
"Більш детальна інформація згодом. Прошу всіх жителів залишатися у безпечних місцях поки небезпека не мине. Бережіть себе та своїх близьких", - додав Калашник.
Масована атака на Україну 10 червня
Нагадаємо, Росія атакувала Україну, внаслідок чого на більшій частині країни оголосили масштабну повітряну тривогу.
У Києві уламки ворожих дронів впали в багатьох районах, спричинивши пожежі та руйнування. Надійшла інформація щонайменше про трьох постраждалих.
Пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі та бізнес-центри, а також склади. В Оболонському уламки дрона впали на територію однієї зі шкіл.
Крім того, дрони масовано атакували Одесу. Є влучання в пологовий будинок, пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, у пологовому будинку обійшлося без жертв і постраждалих.
Унаслідок влучання в житловий будинок в Одесі загинула одна людина, ще щонайменше чотири дістали поранення. Також під удар потрапила адміністративна будівля.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.