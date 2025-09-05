Три стильных образа Дорофеевой, которые отлично подойдут на теплую осень: просто и в тренде

Певица Надя Дорофеева показала, как можно собирать стильные образы для любого события. Прогулка, публичное мероприятие и гламурный ивент - звезда демонстрирует интересные "луки" как с платьями, так и шортами.

Что носить осенью, пока еще тепло, и какими образами вдохновляет Дорофеева, рассказывает РБК-Украина .

Повседневный минимализм

Для недавней прогулки Надя выбрала базовый tota-black: футболка, шорты и массивные туфли на платформе. "Лук" очень простой, но благодаря украшениям и рюкзаку он выглядит завершенным и стильным.

Это удачный пример, когда даже обычные вещи можно собрать в классный образ, если добавить характерные акценты. Подобный "лук" подойдет на каждый день и покажет, что минимализм сейчас ценится не меньше, чем сложные комбинации.

Дорофеева показала, как стильно носить черные вещи (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Трендовый образ для важных событий

На Ukrainian Fashion Week Дорофеева появилась в удлиненном пиджаке-oversize в сдержанном сером цвете. Она соединила его с мини, создав гармоничный баланс между четкими линиями и женственными деталями.

Пиджаки-oversize остаются среди главных трендов сезона, они добавляют уверенности и делают образ современным. Это идеальный вариант для мероприятий, где хочется выглядеть свободно, но при этом с ноткой элегантности.

Стильный образ от Дорофеевой (скриншот)

Романтическая классика

На премьере фильма Антона Птушкина Надя выбрала белое платье с открытой спиной. Этот "гороховый" принт снова в тренде и подходит почти всем.

Сочетание платья с черными классическими туфлями-лодочками и красной сумкой добавило образу свежести и романтики. Такой актуальный и изящный "лук" подойдет как для свидания или вечернего выхода, так и для прогулки по городу.

Стильное платье на осень (фото: instagram.com/misha_katsurin)