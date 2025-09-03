ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Что будет в моде этой осенью: Андре Тан назвал топ обувных трендов

Среда 03 сентября 2025 14:40
UA EN RU
Что будет в моде этой осенью: Андре Тан назвал топ обувных трендов Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал про модные тенденции в обуви на осень 2025 года. В новом сезоне актуальны модели, в которых сочетаются комфорт, практичность и элегантность.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Instagram.

Элегантные балетки с ремешком

Балетки уже давно вернулись на подиумы, но в этом году они получили милое и элегантное обновление - тонкий ремешок на подъеме. Эта маленькая деталь не только делает обувь более изящной, но и придает образу романтичности и легкости.

Такие балетки будут идеально подходить к платьям, юбкам, а также укороченным брюкам. Они станут незаменимым элементом для создания романтических и женственных лугов.

Эта обувь сочетает в себе классическую элегантность и современную кокетливость, что делает ее универсальным выбором для любого случая.

Что будет в моде этой осенью: Андре Тан назвал топ обувных трендовАндре Тан показал трендовую обувь (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Грубые лоферы

Для тех, кто любит добавлять в образ нотки дерзости и динамичности, грубые лоферы станут настоящей находкой. Они давно перестали быть исключительно частью офисного стиля и стали излюбленным элементом street style.

Выбирайте классические черные модели, сочетающиеся со всем, или экспериментируйте с цветами. Грубые лоферы бронзового, бежевого или белого цвета помогут создать интересный акцент.

Их можно носить как с джинсами, так и с классическими брюками или даже лёгкими платьями. Это идеальный способ добавить "драйва" и современности в ваш осенний гардероб.

Что будет в моде этой осенью: Андре Тан назвал топ обувных трендовКакая обувь будет в моде осенью (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Классические сапоги

Сапоги - это обувь, которая снова и снова доказывает свою актуальность. Их универсальность и удобство делают их незаменимыми в холодное время года.

Классические сапоги можно носить как с джинсами, заправив их внутрь, так и с длинными юбками или платьями. Они идеально подходят для создания как деловых, так и повседневных образов.

Такой фасон сочетает в себе минимализм, элегантность и практичность, поэтому стоит иметь хотя бы одну пару.

Что будет в моде этой осенью: Андре Тан назвал топ обувных трендовАндре Тан назвал тренды обувной моды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сапоги на платформе с мехом внутри

Этот тренд - идеальное сочетание стиля и комфорта. Сапоги на платформе, дополненные мехом внутри, станут вашим спасением от первых холодов.

Они не только обеспечивают максимальное тепло и удобство, но позволяют создавать интересные визуальные эффекты.

К примеру, такие сапоги прекрасно смотрятся в сочетании с юбками, создавая смелый и оригинальный образ. Платформа прибавляет несколько сантиметров роста, а мех делает их невероятно уютными.

Что будет в моде этой осенью: Андре Тан назвал топ обувных трендовАндре Тан рассказал про модные тренды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Обувь с контрастной подошвой

Если вы хотите добавить в свой образ чуть-чуть яркости, обратите внимание на обувь с контрастной подошвой. Это может быть что угодно - от ботинок до кедов, где подошва выделяется другим цветом.

Этот тренд сочетает в себе элементы ретро и кэжуал, что делает его идеальным для любителей экспериментов.

Что будет в моде этой осенью: Андре Тан назвал топ обувных трендовКакую обувь присмотреть на осень (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Даже самый простой базовый лук, дополненный такой обувью, будет выглядеть необычно и свежо. Это маленький, но очень важный акцент, который добавит изюминки в ваш стиль.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике