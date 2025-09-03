Что будет в моде этой осенью: Андре Тан назвал топ обувных трендов

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал про модные тенденции в обуви на осень 2025 года. В новом сезоне актуальны модели, в которых сочетаются комфорт, практичность и элегантность.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Instagram.

Элегантные балетки с ремешком

Балетки уже давно вернулись на подиумы, но в этом году они получили милое и элегантное обновление - тонкий ремешок на подъеме. Эта маленькая деталь не только делает обувь более изящной, но и придает образу романтичности и легкости.

Такие балетки будут идеально подходить к платьям, юбкам, а также укороченным брюкам. Они станут незаменимым элементом для создания романтических и женственных лугов.

Эта обувь сочетает в себе классическую элегантность и современную кокетливость, что делает ее универсальным выбором для любого случая.

Андре Тан показал трендовую обувь (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Грубые лоферы

Для тех, кто любит добавлять в образ нотки дерзости и динамичности, грубые лоферы станут настоящей находкой. Они давно перестали быть исключительно частью офисного стиля и стали излюбленным элементом street style.

Выбирайте классические черные модели, сочетающиеся со всем, или экспериментируйте с цветами. Грубые лоферы бронзового, бежевого или белого цвета помогут создать интересный акцент.

Их можно носить как с джинсами, так и с классическими брюками или даже лёгкими платьями. Это идеальный способ добавить "драйва" и современности в ваш осенний гардероб.

Какая обувь будет в моде осенью (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Классические сапоги

Сапоги - это обувь, которая снова и снова доказывает свою актуальность. Их универсальность и удобство делают их незаменимыми в холодное время года.

Классические сапоги можно носить как с джинсами, заправив их внутрь, так и с длинными юбками или платьями. Они идеально подходят для создания как деловых, так и повседневных образов.

Такой фасон сочетает в себе минимализм, элегантность и практичность, поэтому стоит иметь хотя бы одну пару.

Андре Тан назвал тренды обувной моды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сапоги на платформе с мехом внутри

Этот тренд - идеальное сочетание стиля и комфорта. Сапоги на платформе, дополненные мехом внутри, станут вашим спасением от первых холодов.

Они не только обеспечивают максимальное тепло и удобство, но позволяют создавать интересные визуальные эффекты.

К примеру, такие сапоги прекрасно смотрятся в сочетании с юбками, создавая смелый и оригинальный образ. Платформа прибавляет несколько сантиметров роста, а мех делает их невероятно уютными.

Андре Тан рассказал про модные тренды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Обувь с контрастной подошвой

Если вы хотите добавить в свой образ чуть-чуть яркости, обратите внимание на обувь с контрастной подошвой. Это может быть что угодно - от ботинок до кедов, где подошва выделяется другим цветом.

Этот тренд сочетает в себе элементы ретро и кэжуал, что делает его идеальным для любителей экспериментов.

Какую обувь присмотреть на осень (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Даже самый простой базовый лук, дополненный такой обувью, будет выглядеть необычно и свежо. Это маленький, но очень важный акцент, который добавит изюминки в ваш стиль.