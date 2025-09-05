ua en ru
Три стильні образи Дорофєєвої, які чудово підійдуть на теплу осінь: просто і в тренді

П'ятниця 05 вересня 2025 08:38
Три стильні образи Дорофєєвої, які чудово підійдуть на теплу осінь: просто і в тренді Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Надя Дорофєєва показала, як можна збирати стильні образи для будь-якої події. Прогулянка, публічний захід та гламурний івент - зірка демонструє цікаві "луки" як з сукнями, так і шортами.

Що носити восени, поки ще тепло, та якими образами надихає Дорофєєва, розповідає РБК-Україна.

Повсякденний мінімалізм

Для нещодавньої прогулянки Надя обрала базовий tota- black: футболка, шорти та масивні туфлі на платформі. "Лук" дуже простий, але завдяки прикрасам і рюкзаку він виглядає завершеним і стильним.

Це вдалий приклад, коли навіть звичайні речі можна зібрати у класний образ, якщо додати характерні акценти. Подібний "лук" підійде на кожен день і покаже, що мінімалізм зараз цінується не менше, аніж складні комбінації.

Три стильні образи Дорофєєвої, які чудово підійдуть на теплу осінь: просто і в трендіДорофєєва показала, як стильно носити чорні речі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Трендовий образ для важливих подій

На Ukrainian Fashion Week Дорофєєва з’явилася в подовженому піджаку-oversize у стриманому сірому кольорі. Вона поєднала його з міні, створивши гармонійний баланс між чіткими лініями та жіночними деталями.

Піджаки-oversize залишаються серед головних трендів сезону, вони додають впевненості й роблять образ сучасним. Це ідеальний варіант для заходів, де хочеться виглядати вільно, але водночас з ноткою елегантності.

Три стильні образи Дорофєєвої, які чудово підійдуть на теплу осінь: просто і в трендіСтильний образ від Дорофєєвої (скріншот)

Романтична класика

На прем’єрі фільму Антона Птушкіна Надя обрала білу сукню з відкритою спиною. Цей "гороховий" принт знову у тренді та підходить майже всім.

Поєднання сукні з чорними класичними туфлями-човниками та червоною сумкою додало образу свіжості та романтики. Такий актуальний і витончений "лук" підійде як для побачення чи вечірнього виходу, так і для прогулянки містом.

Три стильні образи Дорофєєвої, які чудово підійдуть на теплу осінь: просто і в трендіСтильна сукня на осінь (фото: instagram.com/misha_katsurin)

Надя Дорофеєва Краса Модні тренди Стиль життя Зірки шоу-бізнесу Тренди
