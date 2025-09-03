Мода 90-х возвращается: Даша Квиткова показала "лук", который хочется повторить

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала Даша Квиткова

На новых фотографиях она предстала в образе, в котором сочетаются строгость и непринужденность. Этот стиль, отсылающий к моде 90-х годов, демонстрирует ее умение экспериментировать.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Блогерша выбрала в оверсайз-костюм серого цвета, который состоит из широких брюк и удлиненного пиджака с массивными плечами.

Классический силуэт разбавляют детали, характерные для того периода: белая рубашка, темный галстук и очки, придающие образу интеллектуальности.

Этот образ - идеальное сочетание мужского стиля с элементами женственности, что является характерной чертой моды 90-х. Он подчеркивает уверенность и индивидуальность, но в то же время выглядит элегантно и непринужденно.

Какую прическу выбрала Квиткова

Прическа блогерши в этом образе является ключевым элементом, который дополняет стилистику 90-х и придает образу эффектности.

Объемные волны

Ее светлые волосы уложены в объемные, пышные локоны. Эта прическа создает эффект, который был очень популярен в 90-х годах. Объемность достигается благодаря начесу у корней и легким, небрежным волнам по всей длине.

Контраст со строгим костюмом

Пышные, "живые" волосы создают интересный контраст со строгим и маскулинным оверсайз-костюмом. Это сочетание придает образу динамичности и подчеркивает женственность, несмотря на строгий крой одежды.

Такая прическа делает образ менее формальным и расслабленным.

Смелость и непринужденность

Прическа Даши выглядит непринужденно и смело, словно ее волосы развивают ветер. Это создает ощущение свободы и уверенности, характерные для моды того времени.

Она подчеркивает, что стиль 90-х - это не только строгие линии, но и элементы, придающие легкость и индивидуальность.

