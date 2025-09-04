Бахрома и сапоги-"козаки": Злата Огневич показала идеальный осенний образ в стиле бохо
Украинская певица Злата Огневич продемонстрировала стильный осенний образ в стиле бохо. Артистка выбрала замшевые сапоги-"козаки" и кожаную куртку с бахромой, создав трендовый лук, который идеально вписывается в атмосферу начала сезона.
Какой "лук" выбрала Огневич
Образ Златы Огневич - это гармоничное сочетание нескольких модных стилей: романтического бохо, грубого рок-стиля и элементов вестерна.
Певица искусно соединила эти направления, создав уникальный и привлекательный аутфит.
Кружевное платье
Основу образа составляет длинное белое платье из кружева, которое придает образу женственности, легкости и романтики.
Прозрачные вставки и нежный материал создают воздушный, почти невесомый силуэт, что характерно для бохо-стиля.
Кожаная куртка с бахромой
На контрасте с нежным платьем является массивная коричневая кожаная куртка-косуха. Этот элемент соответствует рок-стилю, добавляя в образ грубости и смелости.
Особенностью куртки является длинная бахрома на рукавах и спине, которая создает динамику и добавляет элементы вестерна.
Замшевые сапоги-"козаки"
Образ дополняют замшевые ковбойские сапоги. Они являются логическим продолжением стиля вестерн. Эти сапоги не только удобны, но и делают образ цельным и завершенным.
Аксессуары
Злата дополнила свой аутфит простыми, но изящными украшениями - серьгами и кольцами, не перегружающими образ, но подчеркивающими элегантность.
Она также держит в руке вместительную кожаную сумку коричневого цвета, которая идеально вписывается в общий стиль.
Почему бохо снова в моде в 2025 году
Стремление к индивидуальности
После нескольких сезонов минимализма и строгих силуэтов мода возвращается к более свободному самовыражению. Бохо позволяет смешивать текстуры, слои, цвета и детали именно то, что нужно для создания уникального образа.
Комфорт и практичность
Осень требует теплых, многослойных лугов, и бохо идеально подходит под этот запрос. Объемные кардиганы, широкие платья, замшевые сапоги, накидки с бахромой - все это не только стильно, но и удобно.
Натуральные материалы
В 2025 году растет интерес к эко-стилю, и бохо активно использует натуральные ткани: лен, шерсть, замшу, кожу. Это придает образам тепла и фактурности.
Возвращение ретро
Мода 70-х снова в центре внимания, а вместе с ней и бохо-эстетика: козаки, бахрома, вышивка, шляпы, украшения ручной работы.
Универсальность
Бохо легко адаптировать под разные ситуации: от городского кэжуала до более романтических или даже вечерних вариантов.
