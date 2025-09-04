ua en ru
Бахрома и сапоги-"козаки": Злата Огневич показала идеальный осенний образ в стиле бохо

Четверг 04 сентября 2025 07:15
Бахрома и сапоги-"козаки": Злата Огневич показала идеальный осенний образ в стиле бохо Злата Огневич (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинская певица Злата Огневич продемонстрировала стильный осенний образ в стиле бохо. Артистка выбрала замшевые сапоги-"козаки" и кожаную куртку с бахромой, создав трендовый лук, который идеально вписывается в атмосферу начала сезона.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Огневич

Образ Златы Огневич - это гармоничное сочетание нескольких модных стилей: романтического бохо, грубого рок-стиля и элементов вестерна.

Певица искусно соединила эти направления, создав уникальный и привлекательный аутфит.

Кружевное платье

Основу образа составляет длинное белое платье из кружева, которое придает образу женственности, легкости и романтики.

Прозрачные вставки и нежный материал создают воздушный, почти невесомый силуэт, что характерно для бохо-стиля.

Кожаная куртка с бахромой

На контрасте с нежным платьем является массивная коричневая кожаная куртка-косуха. Этот элемент соответствует рок-стилю, добавляя в образ грубости и смелости.

Особенностью куртки является длинная бахрома на рукавах и спине, которая создает динамику и добавляет элементы вестерна.

Бахрома и сапоги-&quot;козаки&quot;: Злата Огневич показала идеальный осенний образ в стиле бохоЗлата Огневич показала модный "лук" (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Замшевые сапоги-"козаки"

Образ дополняют замшевые ковбойские сапоги. Они являются логическим продолжением стиля вестерн. Эти сапоги не только удобны, но и делают образ цельным и завершенным.

Аксессуары

Злата дополнила свой аутфит простыми, но изящными украшениями - серьгами и кольцами, не перегружающими образ, но подчеркивающими элегантность.

Она также держит в руке вместительную кожаную сумку коричневого цвета, которая идеально вписывается в общий стиль.

Бахрома и сапоги-&quot;козаки&quot;: Злата Огневич показала идеальный осенний образ в стиле бохоЗлата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Почему бохо снова в моде в 2025 году

Стремление к индивидуальности

После нескольких сезонов минимализма и строгих силуэтов мода возвращается к более свободному самовыражению. Бохо позволяет смешивать текстуры, слои, цвета и детали именно то, что нужно для создания уникального образа.

Комфорт и практичность

Осень требует теплых, многослойных лугов, и бохо идеально подходит под этот запрос. Объемные кардиганы, широкие платья, замшевые сапоги, накидки с бахромой - все это не только стильно, но и удобно.

Бахрома и сапоги-&quot;козаки&quot;: Злата Огневич показала идеальный осенний образ в стиле бохоЗлата Огневич задает тренды (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Натуральные материалы

В 2025 году растет интерес к эко-стилю, и бохо активно использует натуральные ткани: лен, шерсть, замшу, кожу. Это придает образам тепла и фактурности.

Возвращение ретро

Мода 70-х снова в центре внимания, а вместе с ней и бохо-эстетика: козаки, бахрома, вышивка, шляпы, украшения ручной работы.

Универсальность

Бохо легко адаптировать под разные ситуации: от городского кэжуала до более романтических или даже вечерних вариантов.

Бахрома и сапоги-&quot;козаки&quot;: Злата Огневич показала идеальный осенний образ в стиле бохоЗлата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

