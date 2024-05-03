В мае Россия использует "трехуровневый" план дестабилизации Украины, - ГУР

В конце апреля президент США Джо Байден подписал финансирование помощи Украине почти на 61 млрд долларов.

В тот же день, 24 апреля, Байден объявил о новом пакете военной помощи на 1 млрд долларов, в который должны войти ракеты для ПВО, боеприпасы для артиллерии и реактивных систем, бронетехника. По словам Байдена, отправка начнется "в ближайшие часы, буквально через несколько часов".

Через два дня, 26 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи на 6 млрд долларов, в который войдут средства перехвата для систем NASAMS и Patriot, беспилотники, артиллерийские боеприпасы, ракеты "земля-воздух" и другое.

Издание Poltico написало, что речь идет о контрактах на поставку оружия с производителями США на 6 млрд долларов. По данным издания, оборудование будет поступать в Украину в течение нескольких лет.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 29 апреля заявила, что Украина уже получает вооружение из нового пакета помощи. О каком именно пакете идет речь, непонятно.

В Институте изучения войны прогнозируют, что обеспеченные западным вооружением Вооруженные силы Украины смогут не допустить существенного оперативного продвижения российских войск во время запланированной летней наступательной операции агрессора. Однако армия РФ использует отдельные преимущества и адаптацию, чтобы создать существенную угрозу для Сил обороны.

Глобальный саммит мира

Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин будет пытаться сорвать работу Глобального саммита мира, который в середине июня состоится в Швейцарии для обсуждения путей мирного урегулирования войны в Украине.

Россию на саммит не пригласили.

Кто будет участвовать в саммите – в материале РБК-Украина.

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