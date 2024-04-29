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Саммит мира по Украине: какие страны примут участие в первой встрече

Понедельник 29 апреля 2024 18:30
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Саммит мира по Украине: какие страны примут участие в первой встрече Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и Швейцария 15-16 июня проведут Глобальный саммит мира. На мероприятие уже пригласили большое количество стран.

Более детально о том, кто будет участвовать в саммите мира и кого пригласили, - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, публикации NZZ и "Голоса Америки".

Содержание:

Кто подтвердил свое участие

Какие страны пригласили

Кто в "красном списке"

Саммит мира по Украине

Кто подтвердил свое участие

По состоянию на сейчас публично подтвердили участие в саммите мира только несколько стран.

В частности, президент Франции Эммануэль подтвердил, что его страна будет на саммите. Он назвал такую встречу очень хорошей инициативой, которая объединит ряд государств для подготовки условий мира между Россией и Украиной.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем рассказал о том, что его страна согласилась принять участие в саммите мира.

Также, очевидно, что Швейцария будет присутствовать на мероприятии, поскольку она является принимающей стороной саммита.

Стоит отметить, что швейцарское издание NZZ в начале апреля писало о том, что в саммите мира, вероятно, будет участвовать президент США Джо Байден. Официальные американские лица пока не подтверждали эту информацию.

В то же время журналисты "Голоса Америки" подчеркивали, что в Белом доме не определились, кто будет представлять США на саммите.

Какие страны пригласили

В феврале этого года руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, что на саммит мира Украина пригласит более 160 стран. На саммите хотят "зафиксировать" все то, о чем договорились на предыдущих встречах на уровне советников глав государств, которых всего было пять.

На саммит позовут как всех союзников, Украины, которые предоставляли ей военную и гуманитарную помощь, так и страны Глобального юга, которые не выступали с резкой критикой российской агрессии.

В частности, приглашения уже направили:

Кот-д’Ивуару;

Уругваю;

Китаю;

Индии;

Эквадору;

Белизу;

Также Украина пригласила на мероприятие не только представителей государств, но и международных блоков и организаций. Речь, к примеру, о гендиректоре МАГАТЭ Рафаэле Гросси.

Кто в "красном списке"

Представители Украины уже неоднократно заявляли о том, что они не будут приглашать на первый саммит мира Россию.

Руководитель ОП Андрей Ермак допускал, что представителей страны-агрессора могут позвать только на второй такой саммит. Там им могут представить план, который утвердят на первом саммите.

Сама Россия также открыто отказывалась от участия в саммите. Об этом уже несколько раз заявляли российские дипломаты.

Саммит мира по Украине

Напомним, на саммите мира планируется обсудить украинскую формулу мира, которая должна стать основанием для завершения войны между Россией и Украиной.

Саммит состоится в июне в Швейцарии на курорте Бюргеншток. Более детально о месте, где пройдет саммит, - в материале РБК-Украина.

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