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США выделили крупнейший пакет военной помощи Украине на 6 млрд долларов

Пятница 26 апреля 2024 20:00
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США выделили крупнейший пакет военной помощи Украине на 6 млрд долларов Архивное фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 26 апреля, выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина после заседания в формате "Рамштайн".

"Я рад объявить о выделении 6 млрд долларов в рамках инициативы помощи Украине", - сказал он.

По его словам, это позволит США закупать оружие, которое производится американскими предприятиями. Остин добавил, что этот пакет помощи является самым большим.

"Он будет включать в себя критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и прочего оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивое основание", - добавил чиновник.

Что было известно об этой помощи раньше

Вчера издание Politico писало, что США готовятся подписать контракты на поставку оружия и оборудования для украинской армии на 6 миллиардов долларов.

Сообщалось, что пакет должен будет включать в себя системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

Также журналисты писали, что данное оборудование будет поступать в Украину несколько лет, поскольку деньги выделяются в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины".

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