У травні Росія використає "трирівневий" план дестабілізації України, - ГУР

Наприкінці квітня президент США Джо Байден підписав фінансування допомоги Україні на майже 61 млрд доларів.

В той же день, 24 квітня, Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів, в який мають увійти ракети для ППО, боєприпаси для артилерії та реактивних систем, бронетехніка. За словами Байдена, відправка розпочнеться "найближчими годинами, буквально через кілька годин".

За два дні, 26 квітня, глава Пентагону Ллойд Остін оголосив про виділення найбільшого пакета військової допомоги на 6 млрд доларів, до якого увійдуть засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot, безпілотники, артилерійські боєприпаси, ракети "земля-повітря" та ін.

Видання Poltico написало, що йдеться про контракти на постачання зброї з виробниками США на 6 млрд доларів. За даними видання, обладнання надходитиме в Україну протягом кількох років.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр 29 квітня заявила, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги. Про який саме пакет йдеться, незрозуміло.

В Інституті вивчення війни прогнозують, що забезпечені західним озброєнням Збройні сили України зможуть не допустити суттєвого оперативного просування російських військ під час запланованої літньої наступальної операції агресора. Однак армія РФ таки використає окремі переваги й адаптацію, щоб створити суттєву загрозу для Сил оборони.

Глобальний саміт миру

Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін буде намагатися зірвати роботу Глобального саміту миру, який у середині червня відбудеться у Швейцарії для обговорення шляхів до мирного врегулювання війни в Україні.

Росію на саміт не запросили.

Хто братиме участь у саміті - у матеріалі РБК-Україна.

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