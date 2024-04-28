ВСУ стабилизируют фронт и в конце года начнут ограниченное контрнаступление, - ISW
Хорошо обеспеченные западным вооружением Вооруженные силы Украины смогут не допустить существенного оперативного продвижения российских войск во время запланированной летней наступательной операции агрессора. Но армия РФ таки использует отдельные преимущества и адаптацию, чтобы летом создать существенную угрозу для Сил обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что во время предыдущих широкомасштабных наступательных операций в Украине, хорошо оснащенные Вооруженные силы не позволяли россиянам достичь даже тактических успехов. Маловероятно, что армия РФ проведет этим летом наступательную операцию, которая будет значительно масштабнее и интенсивнее, чем предыдущие наступательные кампании.
Количество, а не качество
В ISW сослались западного чиновника, который рассказал изданию Financial Times, что армия РФ все еще остается неэффективной с устаревшим оборудованием и плохо подготовленными солдатами. По мнению чиновника, российские войска существенно не улучшили свой уровень с момента начала вторжения в феврале 2022 года.
В то же время, говорится в отчете, оценивая российскую военную эффективность только по абсолютному качеству, игнорируется использование россиянами своих временных относительных преимуществ над Украиной, чтобы создать для Сил обороны все больший стресс.
Отмечается, что российские военные сталкиваются с ограничениями по количеству современной и эффективной техники, которую они могут и смогут разместить в Украине, а общая боеспособность российских соединений и частей продолжает снижаться, поскольку они подвергаются деградации.
В то же время, войска агрессора частично полагаются на свое количественное превосходство в технике и живой силе, чтобы оказывать постоянное и нарастающее давление на ВСУ, и одновременно принимают потери, которых не смогла бы выдержать украинская армия.
"Сосредоточенность России на количестве, без учета качества, поддерживает тактические преимущества агрессора. Особенно это ярко проявляется сегодня, поскольку задержки в передаче западной помощи в сфере безопасности, ослабили качественные преимущества Украины над российскими войсками. Предстоящим летом россияне будут использовать количество личного состава для достижения тактических преимуществ даже против уже достаточно обеспеченных ВСУ", - говорится в отчете ISW.
В то же время, отмечает Институт изучения войны, ставка на массовость - не единственная адаптация, которую российские войска сделали в Украине, ведь российские военные продемонстрировали неравномерную склонность к оперативным, тактическим и технологическим инновациям и обучению.
Российское военное командование, похоже, учится на ошибках прошлого оперативного планирования в Украине, и вполне вероятно проведет летнюю наступательную операцию, задачей которой станет растянуть и подавить ВСУ на более широком фронте на востоке страны.
Управляемые авиабомбы как ноу-хау
В отчете также отмечается, что российские войска существенно изменили тактические авиационные операции в Украине благодаря массовому использованию планерных бомб, что позволяет самолетам безопаснее наносить удары из глубокого тыла.
"Эти удары планерными бомбами и в дальнейшем будут играть критически важную роль в поддержке российских наземных операций этим летом, несмотря на вероятное улучшение возможностей противовоздушной обороны, которые украинские войска смогут использовать против российских самолетов с прибытием дополнительных западных систем ПВО", - констатируют в ISW.
Аналитики Института также отмечают, что российские войска продолжают широкомасштабное развертывание технологических инноваций по всему фронту для поддержки наступательных действий, а также рассчитывают время развертывания этих инноваций, чтобы использовать уязвимости ВСУ и получить преимущества до того, как украинские войска впоследствии адаптируются к инновациям агрессора. Российские войска рассчитывают использовать новые технологические или тактические инновации именно в начале своих летних наступательных усилий, чтобы нивелировать сильные возможности, которые получат Силы обороны после прибытия помощи США.
В то же время, отмечают в ISW, российские войска все еще страдают от широкомасштабных тактических ошибок и украинские войска смогут использовать этот фактор, пока российское военное командование будет продолжать бороться с интернализацией и распространением адаптаций на тактическом уровне.
"Украина в течение ближайших недель сможет нейтрализовать многие ограничения в материальной базе, с которыми она сегодня сталкивается и принимает меры для облегчения в ближайшие месяцы своих кадровых проблем. Однако Россия будет продолжать добиваться собственных преимуществ по мере того, как будет улучшаться способность Сил обороны. Украина, скорее всего, стабилизирует линию фронта в ближайшие месяцы и сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024 или в начале 2025 года", - говорится в отчете ISW.
Помощь США и ситуация на фронте
За последние полгода Вооруженные силы Украины столкнулись с острой нехваткой вооружений из-за задержки предоставления США помощи в сфере безопасности. Это позволило россиянами захватить город Авдеевка и ряд сел в Донецкой области.
20 апреля Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о финансировании военной помощи для Украины, Израиля и Тайваня на общую сумму 95 млрд долларов. Из них на материальные и оборонные нужды ВСУ предусмотрены около 61 млрд долларов.
23 апреля законопроект утвердил Сенат, а 24 апреля - подписал президент Джо Байден.
Соединенные Штаты уже начали оперативную отправку оружия для оборонных нужд Украины.
На днях Институт изучения войны констатировал, что ВСУ могут вернуть все завоеванные территории, однако это будет зависеть от способности всех сторон динамично менять ход войны.
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