ВСУ стабилизируют фронт и в конце года начнут ограниченное контрнаступление, - ISW

Хорошо обеспеченные западным вооружением Вооруженные силы Украины смогут не допустить существенного оперативного продвижения российских войск во время запланированной летней наступательной операции агрессора. Но армия РФ таки использует отдельные преимущества и адаптацию, чтобы летом создать существенную угрозу для Сил обороны.

Отмечается, что во время предыдущих широкомасштабных наступательных операций в Украине, хорошо оснащенные Вооруженные силы не позволяли россиянам достичь даже тактических успехов. Маловероятно, что армия РФ проведет этим летом наступательную операцию, которая будет значительно масштабнее и интенсивнее, чем предыдущие наступательные кампании.

Количество, а не качество

В ISW сослались западного чиновника, который рассказал изданию Financial Times, что армия РФ все еще остается неэффективной с устаревшим оборудованием и плохо подготовленными солдатами. По мнению чиновника, российские войска существенно не улучшили свой уровень с момента начала вторжения в феврале 2022 года.

В то же время, говорится в отчете, оценивая российскую военную эффективность только по абсолютному качеству, игнорируется использование россиянами своих временных относительных преимуществ над Украиной, чтобы создать для Сил обороны все больший стресс.

Отмечается, что российские военные сталкиваются с ограничениями по количеству современной и эффективной техники, которую они могут и смогут разместить в Украине, а общая боеспособность российских соединений и частей продолжает снижаться, поскольку они подвергаются деградации.

В то же время, войска агрессора частично полагаются на свое количественное превосходство в технике и живой силе, чтобы оказывать постоянное и нарастающее давление на ВСУ, и одновременно принимают потери, которых не смогла бы выдержать украинская армия.

"Сосредоточенность России на количестве, без учета качества, поддерживает тактические преимущества агрессора. Особенно это ярко проявляется сегодня, поскольку задержки в передаче западной помощи в сфере безопасности, ослабили качественные преимущества Украины над российскими войсками. Предстоящим летом россияне будут использовать количество личного состава для достижения тактических преимуществ даже против уже достаточно обеспеченных ВСУ", - говорится в отчете ISW.

В то же время, отмечает Институт изучения войны, ставка на массовость - не единственная адаптация, которую российские войска сделали в Украине, ведь российские военные продемонстрировали неравномерную склонность к оперативным, тактическим и технологическим инновациям и обучению.

Российское военное командование, похоже, учится на ошибках прошлого оперативного планирования в Украине, и вполне вероятно проведет летнюю наступательную операцию, задачей которой станет растянуть и подавить ВСУ на более широком фронте на востоке страны.

Управляемые авиабомбы как ноу-хау

В отчете также отмечается, что российские войска существенно изменили тактические авиационные операции в Украине благодаря массовому использованию планерных бомб, что позволяет самолетам безопаснее наносить удары из глубокого тыла.

"Эти удары планерными бомбами и в дальнейшем будут играть критически важную роль в поддержке российских наземных операций этим летом, несмотря на вероятное улучшение возможностей противовоздушной обороны, которые украинские войска смогут использовать против российских самолетов с прибытием дополнительных западных систем ПВО", - констатируют в ISW.

Аналитики Института также отмечают, что российские войска продолжают широкомасштабное развертывание технологических инноваций по всему фронту для поддержки наступательных действий, а также рассчитывают время развертывания этих инноваций, чтобы использовать уязвимости ВСУ и получить преимущества до того, как украинские войска впоследствии адаптируются к инновациям агрессора. Российские войска рассчитывают использовать новые технологические или тактические инновации именно в начале своих летних наступательных усилий, чтобы нивелировать сильные возможности, которые получат Силы обороны после прибытия помощи США.

В то же время, отмечают в ISW, российские войска все еще страдают от широкомасштабных тактических ошибок и украинские войска смогут использовать этот фактор, пока российское военное командование будет продолжать бороться с интернализацией и распространением адаптаций на тактическом уровне.

"Украина в течение ближайших недель сможет нейтрализовать многие ограничения в материальной базе, с которыми она сегодня сталкивается и принимает меры для облегчения в ближайшие месяцы своих кадровых проблем. Однако Россия будет продолжать добиваться собственных преимуществ по мере того, как будет улучшаться способность Сил обороны. Украина, скорее всего, стабилизирует линию фронта в ближайшие месяцы и сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024 или в начале 2025 года", - говорится в отчете ISW.