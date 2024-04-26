США готовятся подписать контракты на вооружение для Украины на 6 млрд долларов, - Politico

США готовятся подписать контракты на поставку оружия и оборудования для украинской армии на 6 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Два американских чиновника сказали изданию, что содержание пакета финансирования военной помощи на 61 млрд долларов может быть объявлено сегодня, 26 апреля. По словам одного из официальных лиц и третьего лица, знакомого с этим вопросом, пакет будет включать в себя системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях. Politico пишет, что оборудование, скорее всего, будет поступать в Украину в течение нескольких лет, поскольку деньги выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая выдает контракты американским оборонным фирмам на изготовление нового оборудования, а не берет из текущих запасов США. Первый пакет помощи на 1 млрд долларов