ua en ru
Чт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба объяснил, почему Украина не приглашает РФ на Глобальный саммит мира

Четверг 02 мая 2024 08:59
UA EN RU
Кулеба объяснил, почему Украина не приглашает РФ на Глобальный саммит мира Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Садиться за стол переговоров с Россией нет смысла, поскольку от нее нельзя будет добиться добросовестных действий. А Глобальный саммит мира предполагает коалицию стран, которая разделяет одни и те же принципы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

"Мы знаем, что нет смысла сажать Россию за стол переговоров, если вы не можете добиться от нее добросовестных действий. Есть только два способа привести Россию к ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый - это успех на поле боя, а второй - создание коалиции стран, которые разделяют одни и те же принципы и подходы", - заявил он.

Поэтому, по словам министра, в Глобальном саммите мира не предполагается участие России.

"Потому что цель этого саммита - объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на основе которых они будут строить дальнейшие действия", - подчеркнул он.

Кулеба добавил, что только после саммита может состояться общение с Россией, и она может стать частью переговоров.

"В конце концов, нельзя положить конец войне без обеих сторон", - подчеркнул он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Российская Федерация Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Еще 20 танков и более тысячи оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине
Еще 20 танков и более тысячи оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине
DAILY
Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила