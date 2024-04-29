Украина уже получает вооружение из нового пакета помощи от США, - Белый дом

Украина уже получает вооружение из нового пакета помощи, о котором ранее Соединенные Штаты Америки объявили в рамках возобновленной программы военной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.