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У Одесі опізнали ще одну жертву пожежі в коледжі

Новини » Надзвичайні події     07.12.2019 - 14:09
У Одесі опізнали ще одну жертву пожежі в коледжі
Фото: пожежа в Одесі (dsns.gov.ua)

Загиблою виявилася співробітниця коледжу

У Одесі опізнали особу ще одної загиблої в результаті пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, нею виявилася співробітниця закладу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Так, під час сьогоднішнього засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій заявили, що було опізнано особу однієї з жінок, чиї тіла було знайдено під завалами Одеського коледжу.

Жертвою виявилася співробітниця коледжу Марина Коваль, 1963 року народження. Загибла не виходила на зв'язок з рідними з 7:00 ранку середи, 4 грудня. Вже з 14-ї години її телефон був вимкнений.

Наразі особа ще двох загиблих встановлюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Одеської облдержадміністрації присвоїв пожежі в коледжі статус регіональної надзвичайної ситуації, а також створив штаб з її ліквідації. Станом на 7 грудня безвісти зниклими після пожежі вважаються 10 людей. Для ліквідації наслідків пожежі рятувальники задіяли автокран FAUN.

Також РБК-Україна писало, що кількість загиблих внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 5 осіб. Ввечері 6 грудня під завалами будівлі було виявлено тіло жінки.

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