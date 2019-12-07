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Пожежа в Одесі: у справі встановлені перші підозрювані

Новини » Надзвичайні події     07.12.2019 - 15:52
Пожежа в Одесі: у справі встановлені перші підозрювані
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

За результатами слідчих дій буде повідомлено про підозру двом особам

У кримінальному провадженні за фактом пожежі в одеському коледжі поліцією встановлені перші підозрювані. Про це під час брифінгу розповів заступник начальника ГУ Національної поліції - начальник Слідчого управління Сергій Шайхет.

За його словами, за результатами проведених слідчих дій готуються і, після погодження з прокуратурою Одеської області, буде повідомлено про підозру двом особам.

"В даний час органами досудового розслідування допитано понад 150 осіб, призначено більше двох десятків судових експертиз... Поки, за результатами вже проведених слідчих дій, готується повідомлення про підозри двом особам. У найкоротші терміни вони будуть направлені в прокуратуру Одеської області і після узгодження повідомленні самим підозрюваним", - заявив Шайхет.

При цьому він додав, що це лише попередні результати.

"В ході подальшого розслідування підозрюваних може стати більше", - повідомив начальник Слідчого управління.

Нагадаємо, глава Одеської облдержадміністрації присвоїв пожежі в навчальному закладі статус регіональної надзвичайної ситуації, а також створив штаб з її ліквідації. Станом на 7 грудня без вісті зниклими після пожежі вважаються десять осіб.

Крім того, кількість загиблих в результаті пожежі в одеському коледжі зросла до п'яти осіб. Увечері в п'ятницю під завалами будівлі було виявлено тіло жінки.

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