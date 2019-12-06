Старі порушення та особа загиблої: нові подробиці пожежі в Одесі

Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Ще 5 років тому в будинку виявили порушення пожежної безпеки

В Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили нові подробиці пожежі в одеському коледжі, при якому загинули та постраждали люди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Думская".

За словами начальника ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака, ще в 2014 році при перевірці будівлі виявили порушення - на пластикових панелях у коридорах не скрізь були повідомлення про пожежників виходах і не скрізь була пожежна сигналізація.

Він також повідомив, що 4 грудня мав місце пізній дзвінок - пожежники прибули на місце займання, коли площа пожежі була вже надто велика.

Також встановлено особу жінки, чиє тіло знайшли вчора в руїнах згорілого будинку. Загинула Бортюк Ганна Леонідівна, 1976 року народження. Про смерть цієї жінки влади повідомили ще в перший день, але тоді інформація не підтвердилася.

Поповнився також список зниклих. У поліцію звернулися батьки студентки Василян Анастасії Матвіївни 2001 року народження.

У ДСНС також розповіли про хід робіт на місці пожежі станом на ранок, 6 грудня.

"Здійснено розбір конструкції верхньої частини будівлі, експертною групою проведено заміри рівнів коливань будівлі і його стійкості, триває розбір конструкції на рівні другого поверху та аркового проходу, проводяться роботи по контрольованого обвалення конструкцій аварійної арки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число постраждалих в результаті пожежі зросло до 32 осіб.

Раніше президент України Володимир Зеленський через пожежу в Одесі розпорядився провести масові перевірки.

У свою чергу, у МВС ініціюють посилення відповідальності за недбале ставлення до пожежної безпеки.

Повідомлялося, що пожежа в будівлі одеського коледжу могло статися через загоряння подовжувача в закритому кабінеті. Поліція розглядає версію підпалу.

Також був опублікований офіційний список зниклих.