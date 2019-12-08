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Пожежа в Одесі: остання перевірка відбулася 5 років тому

Новини » Надзвичайні події     08.12.2019 - 14:51
Пожежа в Одесі: остання перевірка відбулася 5 років тому
Фото: пожежа в Одесі (dsns.gov.ua)

До 10 січня уряд проведе повну перевірку закладів по Україні

Остання перевірка згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі проводилася 5 років тому. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

За словами глави уряду, він сьогодні прибув до Одеси, щоб перевірити хід розслідування причин та обставин пожежі. Гончарук розповів, що остання перевірка у згорілому коледжі проводилася 5 років тому.

"З’ясував, що остання перевірка будівлі коледжу відбулася 5 років тому - у червні 2014-го. Тоді виявили основні порушення, а цього року будівля не була навіть серед пріоритетних для перевірки! Це абсолютно неприпустимо", - наголосив він.

Гончарук зазначив, що до 10 січня Кабмін проведе повну перевірку стану протипожежної та техногенної безпеки всіх закладів освіти, охорони здоров'я та транспортної інфраструктури.

"За дорученням президента, до 10 січня уряд проведе повну перевірку стану протипожежної та техногенної безпеки всіх дитячих садків, шкіл, вишів, гуртожитків, закладів охорони здоров’я, транспортної інфраструктури. Україна матиме глобальну стратегію протипожежної безпеки всієї країни", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одеські правоохоронці встановили перших підозрюваних у справі про пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі. Поліція затримала 2 осіб. Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру.

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