Під завалами коледжу в Одесі виявили ще 2 тіла

Фото: пожежа в Одесі (dsns.gov.ua)

Жертвами пожежі в коледжі стали 10 людей

Вранці неділі, 8 грудня, під завалами на місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виявили ще 2 тіла, число загиблих зросло до 10 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили рятувальники, близько 8:30 ранку в ході ліквідації завалів у згорівшому коледжі виявили тіла 2 невстановлених осіб. Наразі особи загиблих встановлюються.

Нагадаємо, у суботу, 7 грудня, було відомо про 8 загиблих в результаті пожежі в одеському коледжі. Вчора рятувальники під завалами коледжу виявили тіла 3 жертв пожежі. Також ввечері суботи у одеській лікарні помер рятувальник, який постраждав під час ліквідації пожежі.

Також РБК-Україна писало, що поліція Одеської області в рамках кримінального провадження за фактом пожежі в одеському коледжі встановила перших підозрюваних.

Крім того, голова Одеської облдержадміністрації присвоїв пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу статус регіональної надзвичайної ситуації, а також створив штаб з її ліквідації. Станом на 7 грудня без вісті зниклими після пожежі вважалися десять людей.