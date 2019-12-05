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Зеленський вимагає провести масові перевірки через пожежу в Одесі

Новини » Політика     05.12.2019 - 16:02
Зеленський вимагає провести масові перевірки через пожежу в Одесі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Перевірки проведуть у школах, гуртожитках та інших установах

Президент України Володимир Зеленський через пожежу в Одесі розпорядився провести масові перевірки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

За його словами, Кабінету міністрів і органам місцевої влади доручено протягом місяця перевірити стан протипожежної та техногенної безпеки дитячих садків, шкіл, професійно-технічних закладів, вищих навчальних закладів, гуртожитків і так далі. Крім того, Зеленський розпорядився перевірити всіх посадових осіб, що видають висновки про стан пожежної безпеки того чи іншого об'єкта на предмет недбалості.

"Вимагаю жорстко реагувати на факти виявлених порушень пожежної або техногенної безпеки, домагатися їх безумовного усунення, а також притягнення до відповідальності посадових осіб, що їх вчинили", - зазначив президент.

Зеленський також пропонує переглянути оснащення рятувальних підрозділів, служб швидкого реагування і медицини катастроф.

"Окремо закликаю бізнес - власників торгових центрів, кінотеатрів, ресторанів, готелів і т.д. - бути соціально відповідальними, забезпечити в своїх закладах пожежну безпеку, не чекаючи державних перевірок", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в МВС ініціюють посилення відповідальності за недбале ставлення до пожежної безпеки.

Відзначимо, на даний момент відомо про одного загиблого і 29 постраждалих під час пожежі в одеському коледжі. Ще 14 осіб вважають зниклими безвісти.

В МВС ініціюють посилення відповідальності за недбале ставлення до пожежної безпеки
Новини України Володимир ЗеленськийОдесапожежа
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