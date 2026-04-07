Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы

14:04 07.04.2026 Вт
2 мин
Мэр Кличко объяснил необходимость новых тарифов
aimg Елена Чупровская
Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы Фото: экономическое обоснование уже готовят. В Киеве готовятся изменить тарифы на проезд (kyivcity.gov.ua)

В Киеве могут пересмотреть стоимость проезда в общественном транспорте - впервые с 2018 года. Городские власти уже готовят соответствующие расчеты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

Кличко говорит, что уже дал поручение профильным департаментам подготовить экономическое обоснование для пересмотра тарифов.

Почему тарифы могут вырасти

Киев имеет самую низкую стоимость проезда в Украине. Ее не меняли с 2018 года.

За это время существенно выросли расходы:

  • топливо и электроэнергия;
  • расходные материалы и логистика;
  • зарплаты работников транспортных предприятий.

Все это заставляет городские власти приблизить тариф к реально обоснованной сумме.

Транспорт "съедает" миллиарды из бюджета

По словам Кличко, общественный транспорт в столице - дотационный. В этом году город выделяет на него 12 миллиардов гривен.

Отдельная проблема - льготный проезд. Государство годами не компенсирует городу эти расходы в полном объеме. Ежегодно из киевского бюджета на это идут сотни миллионов гривен.

На что пойдут сэкономленные средства

"Уменьшение колоссальной дотации на транспорт позволит, в частности, направить часть этих средств и на подготовку следующего отопительного сезона", - отметил Кличко.

Также Киевсовет планирует перераспределить часть статей бюджета в рамках мероприятий по энергоустойчивости города.

Повышение стоимости тарифов на проезд в общественном транспорте в Украине

Вопрос повышения цен на проезд актуален не только для Киева. Как сообщало РБК-Украина, во Львове перевозчики также начали говорить о повышении тарифов в маршрутках - из-за роста расходов на топливо и обслуживание.

В Тернополе подняли цены на проезд в маршрутках и троллейбусах сразу на 5 гривен - до 20 гривен за поездку. Впрочем, для жителей общины есть льготы.

Стоит отметить, что стоимость проезда в некоторых киевских маршрутках выросла еще с 14 марта. Новые тарифы ввели отдельные частные перевозчики.

Дорожает и эвакуация авто в Киеве - услуга подорожала до 1 680 гривен и больше.

Это тоже связано с общим ростом расходов коммунальных служб города.

