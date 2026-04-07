Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
В Киеве могут пересмотреть стоимость проезда в общественном транспорте - впервые с 2018 года. Городские власти уже готовят соответствующие расчеты.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.
Кличко говорит, что уже дал поручение профильным департаментам подготовить экономическое обоснование для пересмотра тарифов.
Почему тарифы могут вырасти
Киев имеет самую низкую стоимость проезда в Украине. Ее не меняли с 2018 года.
За это время существенно выросли расходы:
- топливо и электроэнергия;
- расходные материалы и логистика;
- зарплаты работников транспортных предприятий.
Все это заставляет городские власти приблизить тариф к реально обоснованной сумме.
Транспорт "съедает" миллиарды из бюджета
По словам Кличко, общественный транспорт в столице - дотационный. В этом году город выделяет на него 12 миллиардов гривен.
Отдельная проблема - льготный проезд. Государство годами не компенсирует городу эти расходы в полном объеме. Ежегодно из киевского бюджета на это идут сотни миллионов гривен.
На что пойдут сэкономленные средства
"Уменьшение колоссальной дотации на транспорт позволит, в частности, направить часть этих средств и на подготовку следующего отопительного сезона", - отметил Кличко.
Также Киевсовет планирует перераспределить часть статей бюджета в рамках мероприятий по энергоустойчивости города.
Повышение стоимости тарифов на проезд в общественном транспорте в Украине
Вопрос повышения цен на проезд актуален не только для Киева. Как сообщало РБК-Украина, во Львове перевозчики также начали говорить о повышении тарифов в маршрутках - из-за роста расходов на топливо и обслуживание.
В Тернополе подняли цены на проезд в маршрутках и троллейбусах сразу на 5 гривен - до 20 гривен за поездку. Впрочем, для жителей общины есть льготы.
Стоит отметить, что стоимость проезда в некоторых киевских маршрутках выросла еще с 14 марта. Новые тарифы ввели отдельные частные перевозчики.
Дорожает и эвакуация авто в Киеве - услуга подорожала до 1 680 гривен и больше.
Это тоже связано с общим ростом расходов коммунальных служб города.