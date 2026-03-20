Цены на проезд повышают в еще одном областном центре: сколько будет стоить билет
В Тернополе с 23 марта вводят новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость поездки будет зависеть от способа оплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Тернопольского городского совета.
Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета.
Сколько будет стоить проезд
Новые тарифы будут выглядеть так:
- 15 гривен - при оплате электронным билетом "Социальная карта тернополянина";
- 17 гривен - при оплате неперсонифицированным электронным билетом;
- 20 гривен - при оплате банковской карточкой, устройством с NFC или разовым билетом.
Кто имеет льготы
Ученики и студенты смогут бесплатно ездить в троллейбусах и коммунальных автобусах. В частном транспорте для них будет действовать 50% скидка.
Также сохранен бесплатный проезд для пенсионеров, лиц с инвалидностью и участников боевых действий.
Что еще изменится
В городе будет действовать единая стоимость проезда как в коммунальном, так и в частном транспорте. Кроме того, будет работать услуга "Единый билет", которая позволяет осуществлять неограниченное количество пересадок в течение 30 минут.
В горсовете также напомнили, что жители общины могут оформить "Социальную карту тернополянина", которая позволяет экономить на проезде.
"Оформить ее могут не только тернополяне, но и те, кто работает или учится на территории общины", - говорится в сообщении.
Напомним, с 14 марта в части частных маршруток в Киеве тариф вырос до 20 гривен из-за подорожания топлива и обслуживания. В то же время цены на проезд в коммунальном транспорте остаются без изменений.
Также стоимость проезда выросла в Житомире. В то же время во Львовской области решение пока отложили.