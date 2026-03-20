Цены на проезд повышают в еще одном областном центре: сколько будет стоить билет

21:35 20.03.2026 Пт
2 мин
Стоимость поездки будет зависеть от способа оплаты
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Общественный транспорт в Тернополе (facebook.com/Ternopil.rada)

В Тернополе с 23 марта вводят новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость поездки будет зависеть от способа оплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Тернопольского городского совета.

Читайте также: До 25 гривен за поездку: где в Украине самые высокие цены на общественный транспорт

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета.

Сколько будет стоить проезд

Новые тарифы будут выглядеть так:

  • 15 гривен - при оплате электронным билетом "Социальная карта тернополянина";
  • 17 гривен - при оплате неперсонифицированным электронным билетом;
  • 20 гривен - при оплате банковской карточкой, устройством с NFC или разовым билетом.

Кто имеет льготы

Ученики и студенты смогут бесплатно ездить в троллейбусах и коммунальных автобусах. В частном транспорте для них будет действовать 50% скидка.

Также сохранен бесплатный проезд для пенсионеров, лиц с инвалидностью и участников боевых действий.

Что еще изменится

В городе будет действовать единая стоимость проезда как в коммунальном, так и в частном транспорте. Кроме того, будет работать услуга "Единый билет", которая позволяет осуществлять неограниченное количество пересадок в течение 30 минут.

В горсовете также напомнили, что жители общины могут оформить "Социальную карту тернополянина", которая позволяет экономить на проезде.

"Оформить ее могут не только тернополяне, но и те, кто работает или учится на территории общины", - говорится в сообщении.

Напомним, с 14 марта в части частных маршруток в Киеве тариф вырос до 20 гривен из-за подорожания топлива и обслуживания. В то же время цены на проезд в коммунальном транспорте остаются без изменений.

Также стоимость проезда выросла в Житомире. В то же время во Львовской области решение пока отложили.

Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО