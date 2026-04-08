Дизель уже по 97 гривен за литр: как изменились цены на АЗС 8 апреля
Дизельное топливо стремительно дорожает. На популярной АЗС зафиксирован наибольший рост цены - плюс 2,10 грн на каждом литре. Стоимость евродизеля и брендовых позиций пошла вверх и в других сетях.
Главное:
- Рост цен на ДТ: Самая высокая стоимость брендового дизеля зафиксирована на WOG (97,00 грн).
- Премиумбензин: Самый дорогой А-95 премиум-класса реализуют на SOCAR (80,99 грн за NANO 95).
- Лидер экономии: "Укрнафта" держит самые низкие цены на А-95(69,90 грн) и дизельное топливо(87,90 грн).
- Автогаз: Самое дешевое топливо на "Укрнафте" (48,90 грн), на других АЗС цена вплотную держится отметки около 50 грн/л.
Как изменились цены на АЗС
По сравнению с предыдущими сутками, в сети OKKO выросла стоимость дизельного топлива. Стандартное ДТ Евро теперь стоит 93,90 грн (+1,90 грн), а брендовое ДТ Pulls - 96,90 грн (+1,90 грн). Стоимость бензина и газа осталась без изменений.
Автозаправки WOG также повысили ценники на дизель. В сети самое большое подорожание - аж на 2,10 грн. ДТ Евро-5 теперь реализуют по 94,00 грн, а ДТ Mustang - по 97,00 грн. Остальные позиции стабильны.
Тем временем государственная "Укрнафта" сохранила цены на уровне предыдущего дня. Сеть остается лидером по низкой цене как на бензин А-95 - 69,90 грн, так и на ДТ - 87,90 грн.
Детализация цен по состоянию на 8 апреля
OKKO
- Бензин Pulls 100: 86,90 грн
- Бензин Pulls 95: 79,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 76,90 грн
- ДТ Pulls: 96,90 грн
- ДТ Евро: 93,90 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 100: 87,00 грн
- Бензин 95 (Mustang): 80,00 грн
- Бензин 95 Евро: 77,00 грн
- ДТ Mustang: 97,00 грн
- ДТ Евро-5: 94,00 грн
- Газ: 49,99 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 86,99 грн
- Бензин NANO 95: 80,99 грн.
- Бензин А-95: 76,99 грн
- ДТ NANO Extro: 94,99 грн.
- ДТ NANO: 91,99 грн.
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 72,90 грн
- Бензин А-95: 69,90 грн
- Бензин А-92: 66,90 грн
- ДТ (Energy): 91,90 грн
- ДТ: 87,90 грн
- Газ: 48,90 грн