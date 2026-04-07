ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Во Львове планируют повысить цены на проезд: сколько будет стоить билет

20:32 07.04.2026 Вт
2 мин
Последний раз тарифы пересматривали, когда топливо стоило вдвое дешевле
aimg Валерий Ульяненко
Фото: во Львове готовятся изменить цены на проезд (Getty Images)

Во Львове планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Последний раз тарифы в городе пересматривали в прошлом году, когда топливо стоило более чем вдвое дешевле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовского городского совета.

Отмечается, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 42 гривен, которое инициировали перевозчики, во Львове не поддержали.

В то же время для сохранения качества перевозок предлагается умеренная корректировка тарифов:

  • студенческий - 11,5 гривен (сейчас 8,5),
  • с ЛеоКарт - 23 гривны (сейчас 17),
  • банковской карточкой - 26 гривен (сейчас 20),
  • наличными - 30 гривен (сейчас 25).

"В целом вся процедура корректировки тарифов продлится около месяца. Только после этого их вынесут на рассмотрение исполнительного комитета Львовского городского совета, который и примет окончательное решение", - пояснил Львовский городской совет.

Последний раз тарифы на проезд во Львове пересматривали в прошлом году - тогда стоимость топлива составляла 45 гривен за литр, а сейчас оно стоит более 90 гривен.

Кроме того, с субботы, 11 апреля, во Львове после месячного перерыва во Львове восстанавливают бесплатные пересадки в общественном транспорте.

Подорожание проезда

Напомним, в Киеве впервые с 2018 года могут пересмотреть стоимость проезда в общественном транспорте. Столичный мэр Виталий Кличко заявил, что уже дал поручение профильным департаментам подготовить экономическое обоснование для пересмотра тарифов.

Кроме того, в Тернополе подняли цены на проезд в маршрутках и троллейбусах сразу на 5 гривен - до 20 гривен за поездку. Впрочем, для жителей общины есть льготы.

Отметим, что стоимость проезда в некоторых киевских маршрутках выросла еще с 14 марта - новые тарифы ввели отдельные частные перевозчики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
