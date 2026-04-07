Во Львове планируют повысить цены на проезд: сколько будет стоить билет

Во Львове планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Последний раз тарифы в городе пересматривали в прошлом году, когда топливо стоило более чем вдвое дешевле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовского городского совета.

Отмечается, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 42 гривен, которое инициировали перевозчики, во Львове не поддержали.

В то же время для сохранения качества перевозок предлагается умеренная корректировка тарифов:

студенческий - 11,5 гривен (сейчас 8,5),

с ЛеоКарт - 23 гривны (сейчас 17),

банковской карточкой - 26 гривен (сейчас 20),

наличными - 30 гривен (сейчас 25).

"В целом вся процедура корректировки тарифов продлится около месяца. Только после этого их вынесут на рассмотрение исполнительного комитета Львовского городского совета, который и примет окончательное решение", - пояснил Львовский городской совет.

Последний раз тарифы на проезд во Львове пересматривали в прошлом году - тогда стоимость топлива составляла 45 гривен за литр, а сейчас оно стоит более 90 гривен.

Кроме того, с субботы, 11 апреля, во Львове после месячного перерыва во Львове восстанавливают бесплатные пересадки в общественном транспорте.