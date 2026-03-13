ua en ru
Еще один облцентр повышает стоимость проезда в транспорте: новые тарифы

14:41 13.03.2026 Пт
2 мин
Стоимость проезда в общественном транспорте будет зависеть от способа оплаты
aimg Татьяна Веремеева
Еще один облцентр повышает стоимость проезда в транспорте: новые тарифы Фото: Общественный транспорт в Житомире (t.me_zhtmr)

В Житомире со следующей недели вырастет стоимость проезда в троллейбусах, трамваях и автобусах. Соответствующее решение приняли на заседании горисполкома, объясняя необходимость изменений экономическими факторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение внеочередного заседания исполнительного комитета Житомирского городского совета.

Читайте также: Цены на такси взлетят из-за дорогого топлива? Что говорят в Bolt и Uklon

Главное:

  • С понедельника, 16 марта 2026 года, в Житомире вырастут тарифы на проезд.
  • Стоимость разового билета за наличные составит 20 гривен.
  • При оплате транспортной карточкой проезд в электротранспорте будет стоить 12 гривен, банковской - 14 гривен.
  • В городских автобусах тариф установлен на уровне 18 гривен (карточкой).
  • Для пенсионеров и учащихся сохранены льготные условия проезда.

Стоимость проезда и способы оплаты

В городской громаде внедрена дифференцированная система оплаты - конечная стоимость поездки зависит от выбранного способа расчета. Самым дешевым вариантом остается использование транспортной карты.

Актуальные тарифы с 16 марта:

  • электротранспорт - поездка будет стоить 12 гривен при оплате транспортной карточкой и 14 гривен - банковской.
  • автобусы - проезд составит 18 гривен как при оплате транспортной, так и банковской карточкой.
  • наличные - стоимость разового билета для всех видов транспорта установлена на уровне 20 гривен.

Льготы для отдельных категорий граждан

Городские власти сохранили особые условия для льготных категорий и молодежи. Пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью III группы при наличии льготной карточки или "Карточки житомирянина" могут пользоваться электротранспортом бесплатно. Для этих же категорий в городских автобусах предусмотрена льготная стоимость проезда в размере 10 гривен.

Для учащихся школ и других общеобразовательных учебных заведений установлены следующие тарифы (при условии оплаты транспортной карточкой):

  • 7 гривен - в электротранспорте;
  • 10 гривен - в городских автобусах.

Новые правила расчетов начнут действовать уже с ближайшего понедельника, 16 марта.

Напомним, в Киеве с 14 марта подорожает проезд в некоторых частных маршрутках - до 20 гривен за поездку. Перевозчики объясняют повышение тарифов ростом цен на топливо, запчасти и другие расходы. В то же время стоимость проезда в коммунальном транспорте - метро, трамваях, троллейбусах и автобусах - останется без изменений.

В то же время перевозчики во Львовской области временно не будут повышать стоимость проезда, несмотря на рост цен на топливо. К такому решению пришли после обращения областных властей, которые призвали воздержаться от повышения тарифов, чтобы избежать социальной напряженности.

