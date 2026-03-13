Еще один облцентр повышает стоимость проезда в транспорте: новые тарифы

В Житомире со следующей недели вырастет стоимость проезда в троллейбусах, трамваях и автобусах. Соответствующее решение приняли на заседании горисполкома, объясняя необходимость изменений экономическими факторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение внеочередного заседания исполнительного комитета Житомирского городского совета.

Главное: С понедельника, 16 марта 2026 года , в Житомире вырастут тарифы на проезд.

тариф установлен на уровне 18 гривен (карточкой). Для пенсионеров и учащихся сохранены льготные условия проезда.

Стоимость проезда и способы оплаты

В городской громаде внедрена дифференцированная система оплаты - конечная стоимость поездки зависит от выбранного способа расчета. Самым дешевым вариантом остается использование транспортной карты.

Актуальные тарифы с 16 марта:

электротранспорт - поездка будет стоить 12 гривен при оплате транспортной карточкой и 14 гривен - банковской.

Льготы для отдельных категорий граждан

Городские власти сохранили особые условия для льготных категорий и молодежи. Пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью III группы при наличии льготной карточки или "Карточки житомирянина" могут пользоваться электротранспортом бесплатно. Для этих же категорий в городских автобусах предусмотрена льготная стоимость проезда в размере 10 гривен.

Для учащихся школ и других общеобразовательных учебных заведений установлены следующие тарифы (при условии оплаты транспортной карточкой):

7 гривен - в электротранспорте;

- в электротранспорте; 10 гривен - в городских автобусах.

Новые правила расчетов начнут действовать уже с ближайшего понедельника, 16 марта.