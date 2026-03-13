Еще один облцентр повышает стоимость проезда в транспорте: новые тарифы
В Житомире со следующей недели вырастет стоимость проезда в троллейбусах, трамваях и автобусах. Соответствующее решение приняли на заседании горисполкома, объясняя необходимость изменений экономическими факторами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение внеочередного заседания исполнительного комитета Житомирского городского совета.
Главное:
- С понедельника, 16 марта 2026 года, в Житомире вырастут тарифы на проезд.
- Стоимость разового билета за наличные составит 20 гривен.
- При оплате транспортной карточкой проезд в электротранспорте будет стоить 12 гривен, банковской - 14 гривен.
- В городских автобусах тариф установлен на уровне 18 гривен (карточкой).
- Для пенсионеров и учащихся сохранены льготные условия проезда.
Стоимость проезда и способы оплаты
В городской громаде внедрена дифференцированная система оплаты - конечная стоимость поездки зависит от выбранного способа расчета. Самым дешевым вариантом остается использование транспортной карты.
Актуальные тарифы с 16 марта:
- электротранспорт - поездка будет стоить 12 гривен при оплате транспортной карточкой и 14 гривен - банковской.
- автобусы - проезд составит 18 гривен как при оплате транспортной, так и банковской карточкой.
- наличные - стоимость разового билета для всех видов транспорта установлена на уровне 20 гривен.
Льготы для отдельных категорий граждан
Городские власти сохранили особые условия для льготных категорий и молодежи. Пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью III группы при наличии льготной карточки или "Карточки житомирянина" могут пользоваться электротранспортом бесплатно. Для этих же категорий в городских автобусах предусмотрена льготная стоимость проезда в размере 10 гривен.
Для учащихся школ и других общеобразовательных учебных заведений установлены следующие тарифы (при условии оплаты транспортной карточкой):
- 7 гривен - в электротранспорте;
- 10 гривен - в городских автобусах.
Новые правила расчетов начнут действовать уже с ближайшего понедельника, 16 марта.
Напомним, в Киеве с 14 марта подорожает проезд в некоторых частных маршрутках - до 20 гривен за поездку. Перевозчики объясняют повышение тарифов ростом цен на топливо, запчасти и другие расходы. В то же время стоимость проезда в коммунальном транспорте - метро, трамваях, троллейбусах и автобусах - останется без изменений.
В то же время перевозчики во Львовской области временно не будут повышать стоимость проезда, несмотря на рост цен на топливо. К такому решению пришли после обращения областных властей, которые призвали воздержаться от повышения тарифов, чтобы избежать социальной напряженности.