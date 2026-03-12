ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Цены на проезд в Киеве вырастут уже с 14 марта: где введут новые тарифы и подорожает ли метро

17:05 12.03.2026 Чт
2 мин
Стоимость на некоторых маршрутах подскочит до 20 гривен
aimg Василина Копытко
Цены на проезд в Киеве вырастут уже с 14 марта: где введут новые тарифы и подорожает ли метро Причиной повышения тарифов на проезд стал рост цен на горючее (фото: Getty Images)

В Киеве с 14 марта подорожает проезд в некоторых частных маршрутных такси. В то же время стоимость поездок в коммунальном транспорте - метро, трамваях и троллейбусах - останется неизменной.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Читайте также: Во Львове заговорили о повышении цен на проезд в маршрутках

Главное:

  • Дата изменений: Проезд в некоторых частных маршрутках Киева подорожает с 14 марта.
  • Новая цена: Тариф составит 20 гривен за одну поездку.
  • Стабильность: Метро, троллейбусы и трамваи остаются по старым ценам (городские власти не планируют их менять).

Новые тарифы у частных перевозчиков

"Город регулирует стоимость проезда только на маршрутах муниципального
пассажирского транспорта. В то же время тарифы на перевозки,
которые осуществляют частные перевозчики, городскими властями не устанавливаются", - пояснили в КГГА.

В ведомстве отметили, что некоторые частные компании, работающие на маршрутной сети Киева, с 14 марта поднимут стоимость проезда на 5 гривен. Таким образом, одна поездка в маршрутках будет стоить 20 гривен. Об этом перевозчики сообщили КГГА в официальных письмах.

Перевозчики объясняют, что это вынужденный шаг, который обусловлен:

  • стремительным ростом цен на дизельное топливо;
  • подорожанием запчастей;
  • повышением стоимости других ресурсов для содержания автопарка.

Добавим, что на днях объявления о повышении тарифа до 20 грн появилось в маршртуках №434. В январе этого года на маршруте №556 также повысили стоимость проезда до 20 грн, однако вскоре вернули старую цену.

Коммунальный транспорт: цена без изменений

В КГГА отметили, что пока не располагают информацией о возможном повышении тарифов в муниципальном транспорте.

"В городе остается неизменной стоимость поездок в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах. Город продолжает поддерживать доступный тариф для пассажиров на этих видах транспорта", - отмечают в Департаменте.

Сейчас стоимость разовой поездки в муниципальном транспорте стоит 8 грн, в случае приобретения карты на 50 поездок цена снижается до 6,5 грн.

Ранее мы писали о том, что на Львовщине пассажирские перевозчики согласились временно не повышать тарифы на проезд, несмотря на рост цен на топливо.

Читайте также о том, что с 1 сентября 2026 года украинские беженцы смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Вильнюса в Литве только при наличии специальной персонализированной карты. Оформить ее можно уже сейчас.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГА Киев Метро маршрутчик Цены в Украине
Новости
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко