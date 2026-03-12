Цены на проезд в Киеве вырастут уже с 14 марта: где введут новые тарифы и подорожает ли метро
В Киеве с 14 марта подорожает проезд в некоторых частных маршрутных такси. В то же время стоимость поездок в коммунальном транспорте - метро, трамваях и троллейбусах - останется неизменной.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Главное:
- Дата изменений: Проезд в некоторых частных маршрутках Киева подорожает с 14 марта.
- Новая цена: Тариф составит 20 гривен за одну поездку.
- Стабильность: Метро, троллейбусы и трамваи остаются по старым ценам (городские власти не планируют их менять).
Новые тарифы у частных перевозчиков
"Город регулирует стоимость проезда только на маршрутах муниципального
пассажирского транспорта. В то же время тарифы на перевозки,
которые осуществляют частные перевозчики, городскими властями не устанавливаются", - пояснили в КГГА.
В ведомстве отметили, что некоторые частные компании, работающие на маршрутной сети Киева, с 14 марта поднимут стоимость проезда на 5 гривен. Таким образом, одна поездка в маршрутках будет стоить 20 гривен. Об этом перевозчики сообщили КГГА в официальных письмах.
Перевозчики объясняют, что это вынужденный шаг, который обусловлен:
- стремительным ростом цен на дизельное топливо;
- подорожанием запчастей;
- повышением стоимости других ресурсов для содержания автопарка.
Добавим, что на днях объявления о повышении тарифа до 20 грн появилось в маршртуках №434. В январе этого года на маршруте №556 также повысили стоимость проезда до 20 грн, однако вскоре вернули старую цену.
Коммунальный транспорт: цена без изменений
В КГГА отметили, что пока не располагают информацией о возможном повышении тарифов в муниципальном транспорте.
"В городе остается неизменной стоимость поездок в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах. Город продолжает поддерживать доступный тариф для пассажиров на этих видах транспорта", - отмечают в Департаменте.
Сейчас стоимость разовой поездки в муниципальном транспорте стоит 8 грн, в случае приобретения карты на 50 поездок цена снижается до 6,5 грн.
