Трампу уже пора увидеть, что Путин насмехается над ним, - Сикорский

Президент США Дональд Трамп уже должен увидеть, что российский диктатор Владимир Путин насмехается над ним и не собирается завершать войну против Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью PBS.
Сикорского спросили, верит ли он, что Трамп рано или поздно дойдет до решения о применении санкций против России.
"Президенту Трампу уже пора увидеть, что Путин насмехается над ним. Вместо прекращения огня, на которое надеялись перед саммитом на Аляске, и серьезных мирных переговоров Путин запускает только больше и больше беспилотников - сначала против Украины, а теперь и против НАТО", - подчеркнул министр.
Глава МИД Польши надеется, что в конце этого процесса "мы увидим серьезные скоординированные действия для того, чтобы Путин осознал, что его экзотический проект возрождения Российской империи не имеет шансов".
Сикорский отметил, что Польша уважает попытки остановить российско-украинскую войну дипломатическим путем, и конечно хотела бы скорейшего мира для Украины.
"Но, по нашему мнению, Путин отреагирует только на сильные шаги. Путин слишком долго злоупотреблял доброй волей президента Трампа", - подчеркнул польский министр.
Напомним, во время атаки на Украину в ночь на 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. Большинство - с территории Беларуси. При этом силам ПВО удалось сбить четыре беспилотника.
По последней информации, в Польше нашли обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы. Обломки сбитых беспилотников нашли в 11 населенных пунктах Польши.
В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.
По информации СМИ, Россия могла пытаться атаковать базу НАТО на территории Польши. Часть беспилотников РФ летели в ее направлении.
Министерство обороны России в ответ на заявления стран НАТО солгало, что дальность дронов, которые атаковали Польшу, якобы "не превышает 700 километров" и заявили, что цели для поражения на территории Польши "не планировались".
Однако, по данным аналитика, россияне оснастили дроны "Гербера" дополнительными топливными баками, что увеличило их дальность полета. Это позволило российским беспилотникам долететь до Польши.