Трампу уже пора увидеть, что Путин насмехается над ним, - Сикорский

Сикорского спросили, верит ли он, что Трамп рано или поздно дойдет до решения о применении санкций против России.

"Президенту Трампу уже пора увидеть, что Путин насмехается над ним. Вместо прекращения огня, на которое надеялись перед саммитом на Аляске, и серьезных мирных переговоров Путин запускает только больше и больше беспилотников - сначала против Украины, а теперь и против НАТО", - подчеркнул министр.

Глава МИД Польши надеется, что в конце этого процесса "мы увидим серьезные скоординированные действия для того, чтобы Путин осознал, что его экзотический проект возрождения Российской империи не имеет шансов".

Сикорский отметил, что Польша уважает попытки остановить российско-украинскую войну дипломатическим путем, и конечно хотела бы скорейшего мира для Украины.

"Но, по нашему мнению, Путин отреагирует только на сильные шаги. Путин слишком долго злоупотреблял доброй волей президента Трампа", - подчеркнул польский министр.