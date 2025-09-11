Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього, - Сікорський

Президент США Дональд Трамп вже повинен побачити, що російський диктатор Володимир Путін насміхається з нього й не збирається завершувати війну проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю PBS.
Сікорського запитали, чи вірить він, що Трамп рано чи пізно дійде до рішення про застосування санкцій проти Росії.
"Президенту Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього. Замість припинення вогню, на яке сподівались перед самітом на Алясці, та серйозних мирних перемовин Путін запускає тільки більше й більше безпілотників - спершу проти України, а тепер і проти НАТО", - наголосив міністр.
Глава МЗС Польщі сподівається, що наприкінці цього процесу "ми побачимо серйозні скоординовані дії для того, щоб Путін усвідомив, що його екзотичний проєкт відродження Російської імперії не має шансів".
Сікорський зазначив, що Польща поважає спроби зупинити російсько-українську війну дипломатичним шляхом, і звісно хотіла б якнайшвидшого миру для України.
"Але, на нашу думку, Путін відреагує лише на сильні кроки. Путін надто довго зловживав доброю волею президента Трампа", - наголосив польський міністр.
Нагадаємо, під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Більшість - з території Білорусі. При цьому силам ППО вдалося збити чотири безпілотники.
За останньою інформацією, у Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази. Уламки збитих безпілотників знайшли у 11 населених пунктах Польщі.
У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.
За інформацією ЗМІ, Росія могла намагатися атакувати базу НАТО на території Польщі. Частина безпілотників РФ летіли в її напрямку.
Міністерство оборони Росії у відповідь на заяви країн НАТО збрехало, що дальність дронів, які атакували Польщу, нібито "не перевищує 700 кілометрів" та заявили, що цілі для ураження на території Польщі "не планувалися".
Однак, за даними аналітика, росіяни оснастили дрони "Гербера" додатковими паливними баками, що збільшило їхню дальність польоту. Це дало змогу російським безпілотникам долетіти до Польщі.