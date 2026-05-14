У Трампа отреагировали на слова Си Цзиньпина о риске конфликта из-за Тайваня

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политика Соединенных Штатов по вопросу Тайваня остается неизменной, несмотря на предупреждение лидера Китая Си Цзиньпина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рубио, которое приводит Sky News.
Журналист спросил Рубио о словах Си Цзиньпина, который во время встречи с Дональдом Трампом в Пекине назвал Тайвань "самым важным" вопросом в отношениях между США и Китаем.
"Они, безусловно, так думают, и они всегда поднимают этот вопрос, и мы понимаем, что они его поднимают. С нашей точки зрения, любое вынужденное изменение статус-кво будет плохим для обеих стран", - сказал госсекретарь.
Комментируя предупреждение китайского лидера о том, что неправильное решение вопроса Тайваня может привести к "столкновению" или даже "конфликту", Рубио подчеркнул, что позиция Вашингтона не изменилась.
"Политика США по вопросу Тайваня не изменилась по состоянию на сегодня", - заявил он.
По словам Рубио, эта позиция сохранялась при президентах США из разных политических партий.
Напомним, сегодня Дональд Трамп находится с государственным визитом в Пекине. Это первый такой визит американского президента в Китай почти за девять лет - предыдущий Трамп совершил в ноябре 2017 года во время своего первого президентского срока.
Вместе с Трампом прибыла делегация, в которую вошли госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Гегсет, миллиардер Илон Маск, а также торговый представитель Джеймисон Гриер и глава Министерства финансов Скотт Бессент.
Во время встречи Си Цзиньпин предупредил американского президента о рисках в случае неправильного подхода к тайваньскому вопросу.
"В случае неправильного решения этого вопроса две страны могут столкнуться или даже прийти к конфликту, что поставит все китайско-американские отношения в чрезвычайно опасную ситуацию", - заявил китайский лидер.
Также стало известно, что США и Китай на встрече в Пекине согласились, что Иран не должен получить ядерное оружие - никогда и ни при каких условиях.