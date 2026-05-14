У Трампа отреагировали на слова Си Цзиньпина о риске конфликта из-за Тайваня

Журналист спросил Рубио о словах Си Цзиньпина, который во время встречи с Дональдом Трампом в Пекине назвал Тайвань "самым важным" вопросом в отношениях между США и Китаем.

"Они, безусловно, так думают, и они всегда поднимают этот вопрос, и мы понимаем, что они его поднимают. С нашей точки зрения, любое вынужденное изменение статус-кво будет плохим для обеих стран", - сказал госсекретарь.

Комментируя предупреждение китайского лидера о том, что неправильное решение вопроса Тайваня может привести к "столкновению" или даже "конфликту", Рубио подчеркнул, что позиция Вашингтона не изменилась.

"Политика США по вопросу Тайваня не изменилась по состоянию на сегодня", - заявил он.

По словам Рубио, эта позиция сохранялась при президентах США из разных политических партий.