У Трампа відреагували на слова Сі Цзіньпіна про ризик конфлікту через Тайвань

Журналіст запитав Рубіо про слова Сі Цзіньпіна, який під час зустрічі з Дональдом Трампом у Пекіні назвав Тайвань "найважливішим" питанням у відносинах між США та Китаєм.

"Вони, безумовно, так думають, і вони завжди порушують це питання, і ми розуміємо, що вони його порушують. З нашої точки зору, будь-яка вимушена зміна статус-кво буде поганою для обох країн", - сказав держсекретар.

Коментуючи попередження китайського лідера про те, що неправильне вирішення питання Тайваню може призвести до "зіткнення" або навіть "конфлікту", Рубіо наголосив, що позиція Вашингтона не змінилася.

"Політика США щодо питання Тайваню не змінилася станом на сьогодні", - заявив він.

За словами Рубіо, ця позиція зберігалася за президентів США з різних політичних партій.