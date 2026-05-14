У Трампа відреагували на слова Сі Цзіньпіна про ризик конфлікту через Тайвань

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що політика Сполучених Штатів щодо питання Тайваню залишається незмінною, попри попередження лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рубіо, яку наводить Sky News.
Журналіст запитав Рубіо про слова Сі Цзіньпіна, який під час зустрічі з Дональдом Трампом у Пекіні назвав Тайвань "найважливішим" питанням у відносинах між США та Китаєм.
"Вони, безумовно, так думають, і вони завжди порушують це питання, і ми розуміємо, що вони його порушують. З нашої точки зору, будь-яка вимушена зміна статус-кво буде поганою для обох країн", - сказав держсекретар.
Коментуючи попередження китайського лідера про те, що неправильне вирішення питання Тайваню може призвести до "зіткнення" або навіть "конфлікту", Рубіо наголосив, що позиція Вашингтона не змінилася.
"Політика США щодо питання Тайваню не змінилася станом на сьогодні", - заявив він.
За словами Рубіо, ця позиція зберігалася за президентів США з різних політичних партій.
Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп перебуває з державним візитом у Пекіні. Це перший такий візит американського президента до Китаю майже за дев’ять років - попередній Трамп здійснив у листопаді 2017 року під час свого першого президентського терміну.
Разом з Трампом прибула делегація, до якої увійшли держсекретар США Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Гегсет, мільярдер Ілон Маск, а також торгівельний представник Джеймісон Гріер та глава Міністерства фінансів Скотт Бессент.
Під час зустрічі Сі Цзіньпін попередив американського президента про ризики у разі неправильного підходу до тайванського питання.
"У разі неправильного вирішення цього питання дві країни можуть зіткнутися або навіть прийти до конфлікту, що поставить усі китайсько-американські відносини в надзвичайно небезпечну ситуацію", - заявив китайський лідер.
Також стало відомо, що США і Китай на зустрічі в Пекіні погодились, що Іран не повинен отримати ядерну зброю - ніколи і за жодних умов.