Трамп встретился с Си Цзиньпином в Китае

Президент США Дональд Трамп прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где у него началась встреча с главой Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

На данный момент кортеж Дональда Трампа уже прибыл на площадь Тяньаньмэнь, в самый центр китайской столице, после чего он вышел из авто. У здания Большого зала народных собраний его ожидал Си Цзиньпин.

Лидер Китая поприветствовал президента США рукопожатием, после чего Трамп пожимал руки и приветствовал китайскую и американскую делегации.

Трампа непосредственно сопровождают члены его команды по нацбезопасности и экономике, включая госсекретаря США Марко Рубио, главу Пентагона Пита Хегсета, торгового представителя Джеймисона Грира и главу Минфина США Скотта Бессента.

Помимо представителей администрации Трампа, на мероприятии также присутствует делегация генеральных директор компаний, включая Дженсена Хуанга (Nvidia) и Тима Кука (Apple).

После рукопожатий стартовала церемония приветствия. Трамп и Си Цзиньпин прошлись по красной дорожке, в то время как солдаты в форме выстраивались в строй под звуки торжественной музыки.

Группа детей также стояла рядом с красной ковровой дорожкой, приветствуя друг друга, прыгая и размахивая китайскими и американскими флагами и букетами цветов.

Что ожидается

Как пишет CNN, впереди у двух лидеров насыщенный день, включающий двухстороннюю встречу после которой состоится культурный визит в Храм Неба и государственный банкет.

Встреча лидеров пройдет непосредственно в Большом зале народных собраний. Это здание является важной достопримечательностью и часто используется для проведения политических мероприятий, таких как ежегодное заседание законодательного органа и высшего консультативного органа.

Сегодня на встрече Трамп и Си Цзиньпин обсудят острые вопросы, в том числе технологии, торговлю и Иран.

По состоянию на момент публикации, Трамп и Си Цзиньпин уже вошли в Большой зал, где у них будет встреча.