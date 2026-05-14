ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп встретился с Си Цзиньпином в Китае

05:32 14.05.2026 Чт
2 мин
Как прошла церемония приветствия?
aimg Эдуард Ткач
Трамп встретился с Си Цзиньпином в Китае Фото: Си Цзиньпин и Дональд Трамп (скриншот из видео)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Президент США Дональд Трамп прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где у него началась встреча с главой Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: Трамп прибыл в Китай впервые за девять лет: почему этот визит так важен

На данный момент кортеж Дональда Трампа уже прибыл на площадь Тяньаньмэнь, в самый центр китайской столице, после чего он вышел из авто. У здания Большого зала народных собраний его ожидал Си Цзиньпин.

Лидер Китая поприветствовал президента США рукопожатием, после чего Трамп пожимал руки и приветствовал китайскую и американскую делегации.

Трампа непосредственно сопровождают члены его команды по нацбезопасности и экономике, включая госсекретаря США Марко Рубио, главу Пентагона Пита Хегсета, торгового представителя Джеймисона Грира и главу Минфина США Скотта Бессента.

Помимо представителей администрации Трампа, на мероприятии также присутствует делегация генеральных директор компаний, включая Дженсена Хуанга (Nvidia) и Тима Кука (Apple).

После рукопожатий стартовала церемония приветствия. Трамп и Си Цзиньпин прошлись по красной дорожке, в то время как солдаты в форме выстраивались в строй под звуки торжественной музыки.

Группа детей также стояла рядом с красной ковровой дорожкой, приветствуя друг друга, прыгая и размахивая китайскими и американскими флагами и букетами цветов.

Что ожидается

Как пишет CNN, впереди у двух лидеров насыщенный день, включающий двухстороннюю встречу после которой состоится культурный визит в Храм Неба и государственный банкет.

Встреча лидеров пройдет непосредственно в Большом зале народных собраний. Это здание является важной достопримечательностью и часто используется для проведения политических мероприятий, таких как ежегодное заседание законодательного органа и высшего консультативного органа.

Сегодня на встрече Трамп и Си Цзиньпин обсудят острые вопросы, в том числе технологии, торговлю и Иран.

По состоянию на момент публикации, Трамп и Си Цзиньпин уже вошли в Большой зал, где у них будет встреча.

Что еще известно

Напомним, что по данным МИД Китая, визит Дональда Трампа в их страну будет длится с 13 по 15 мая.

Перед этим Трамп говорил, что планирует провести с Си Цзиньпином "долгий разговор" о войне с Ираном. При этом он преуменьшил значение возможной помощи в завершении войны.

Также общаясь с журналистами он сказал, что главной темой встречи станет торговля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Китай Иран Дональд Трамп Си Цзиньпинь
Новости
Разрушенные дома, пожары и раненые: ГСЧС показала последствия массированной атаки на Киев
Разрушенные дома, пожары и раненые: ГСЧС показала последствия массированной атаки на Киев
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес