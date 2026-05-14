ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Си Цзиньпин неожиданно стал на сторону Трампа в вопросе Ирана

14:52 14.05.2026 Чт
2 мин
Что обсудили лидеры двух сверхдержав?
aimg Елена Чупровская
Си Цзиньпин неожиданно стал на сторону Трампа в вопросе Ирана Фото: президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

США и Китай на встрече в Пекине согласились, что Иран не должен получить ядерное оружие - никогда и ни при каких условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома в X.

Читайте также: Трамп прибыл в Китай впервые за девять лет: почему этот визит так важен


Ядерное оружие для Ирана - табу

Соединенные Штаты и Китай сошлись в одной принципиальной позиции: Иран не может и не должен получить ядерное оружие.

Эта договоренность стала одной из ключевых по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина, сообщает Белый дом.

Ормузский пролив останется открытым

Отдельно лидеры двух стран согласились, что Ормузский пролив - стратегический морской путь - должен оставаться открытым для свободной транспортировки энергоносителей.

Си Цзиньпин также выразил позицию Пекина по проливу:

  • против его милитаризации;
  • против любых попыток ввести плату за проход через него.

Еще один момент из переговоров - Си Цзиньпин заявил об интересе к увеличению закупок американской нефти. Таким образом Пекин хочет уменьшить собственную зависимость от поставок через Ормузский пролив.

Встреча состоялась в рамках визита Дональда Трампа в Китай - первого за последние девять лет. Переговоры прошли в Большом зале народного собрания в Пекине 14 мая.

Вместе с Трампом прибыла делегация, в которую вошли госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Гегсет, миллиардер Илон Маск, а также торговый представитель Джеймисон Гриер и глава Министерства финансов Скотт Бессент.

Напомним, накануне саммита Трамп говорил, что планирует провести с Си Цзиньпином "долгий разговор" о войне с Ираном, а главной темой встречи он назвал торговлю.

Как сообщало РБК-Украина, китайские компании обсуждали с Ираном возможную продажу оружия - с планами отправить его через третьи страны, чтобы скрыть происхождение. Пекин подобные обвинения ранее отрицал.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Китай Иран Дональд Трамп Си Цзиньпинь
Новости
За Ермака начали вносить залог
За Ермака начали вносить залог
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес