Си Цзиньпин предупредил Трампа о конфликте между США и Китаем, но при одном условии

Лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Дональда Трампа во время встречи в Пекине: если Вашингтон неправильно решит тайваньский вопрос, между странами могут возникнуть конфликты.

Трамп начал встречу с комплиментов.

"Вы замечательный лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно говорю это, потому что это правда". После этого добавил: "Для меня честь быть с вами. Для меня честь быть вашим другом", - сказал он о Си Цзиньпине.

Си Цзиньпин ответил сдержанно. Во вступительном слове он заявил, что двум странам надо избегать "ловушки Фукидида" - термина из теории международных отношений, который означает: когда одна великая держава начинает вытеснять другую, это часто заканчивается войной.

Предупреждение о Тайване - за закрытыми дверями

Во время закрытой части переговоров, которые длились около двух часов в Большом зале народного собрания, лидер Китая высказался о судьбе Тайваня.

"Тайваньский вопрос является важнейшим в китайско-американских отношениях. Если его решать должным образом, двусторонние отношения будут в целом стабильными. В противном случае между двумя странами возникнут столкновения и даже конфликты, что поставит под большую угрозу все отношения", - цитирует представитель МИД Китая Мао Нин слова Си Цзиньпина, которые он сказал Трампу.

В публичной части выступления Си Цзиньпин также подчеркнул:

"Сотрудничество выгодно обеим сторонам, тогда как конфронтация вредит обеим".

"Две страны должны быть партнерами, а не соперниками, вместе добиваться успеха и стремиться к общему процветанию, а также прокладывать правильный путь для отношений между великими странами в новую эру".

Си уже использовал термин "ловушка Фукидида" в разговорах с американскими президентами ранее - в 2014 году, а также во время встреч с Джо Байденом в 2022 и 2024 годах.