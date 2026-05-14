Си Цзиньпин предупредил Трампа о конфликте между США и Китаем, но при одном условии
Лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Дональда Трампа во время встречи в Пекине: если Вашингтон неправильно решит тайваньский вопрос, между странами могут возникнуть конфликты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.
Трамп начал встречу с комплиментов.
"Вы замечательный лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно говорю это, потому что это правда". После этого добавил: "Для меня честь быть с вами. Для меня честь быть вашим другом", - сказал он о Си Цзиньпине.
Си Цзиньпин ответил сдержанно. Во вступительном слове он заявил, что двум странам надо избегать "ловушки Фукидида" - термина из теории международных отношений, который означает: когда одна великая держава начинает вытеснять другую, это часто заканчивается войной.
Предупреждение о Тайване - за закрытыми дверями
Во время закрытой части переговоров, которые длились около двух часов в Большом зале народного собрания, лидер Китая высказался о судьбе Тайваня.
"Тайваньский вопрос является важнейшим в китайско-американских отношениях. Если его решать должным образом, двусторонние отношения будут в целом стабильными. В противном случае между двумя странами возникнут столкновения и даже конфликты, что поставит под большую угрозу все отношения", - цитирует представитель МИД Китая Мао Нин слова Си Цзиньпина, которые он сказал Трампу.
В публичной части выступления Си Цзиньпин также подчеркнул:
- "Сотрудничество выгодно обеим сторонам, тогда как конфронтация вредит обеим".
- "Две страны должны быть партнерами, а не соперниками, вместе добиваться успеха и стремиться к общему процветанию, а также прокладывать правильный путь для отношений между великими странами в новую эру".
Си уже использовал термин "ловушка Фукидида" в разговорах с американскими президентами ранее - в 2014 году, а также во время встреч с Джо Байденом в 2022 и 2024 годах.
Как сообщало РБК-Украина, встреча Трампа и Си Цзиньпина началась 14 мая в Большом зале народного собрания в Пекине. Американского президента встретили с официальной церемонией и почетным караулом.
Трамп прибыл в Китай 13 мая впервые за девять лет - вместе с ним в Пекин прилетела большая бизнес-делегация, в которую вошли руководители Apple, Nvidia и Tesla.