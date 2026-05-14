У Трампа отреагировали на слова Си Цзиньпина о риске конфликта из-за Тайваня

15:43 14.05.2026 Чт
Что именно сказал госсекретарь США Марко Рубио?
Ирина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политика Соединенных Штатов по вопросу Тайваня остается неизменной, несмотря на предупреждение лидера Китая Си Цзиньпина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рубио, которое приводит Sky News.

Журналист спросил Рубио о словах Си Цзиньпина, который во время встречи с Дональдом Трампом в Пекине назвал Тайвань "самым важным" вопросом в отношениях между США и Китаем.

"Они, безусловно, так думают, и они всегда поднимают этот вопрос, и мы понимаем, что они его поднимают. С нашей точки зрения, любое вынужденное изменение статус-кво будет плохим для обеих стран", - сказал госсекретарь.

Комментируя предупреждение китайского лидера о том, что неправильное решение вопроса Тайваня может привести к "столкновению" или даже "конфликту", Рубио подчеркнул, что позиция Вашингтона не изменилась.

"Политика США по вопросу Тайваня не изменилась по состоянию на сегодня", - заявил он.

По словам Рубио, эта позиция сохранялась при президентах США из разных политических партий.

Визит Трампа в Китай

Напомним, сегодня Дональд Трамп находится с государственным визитом в Пекине. Это первый такой визит американского президента в Китай почти за девять лет - предыдущий Трамп совершил в ноябре 2017 года во время своего первого президентского срока.

Вместе с Трампом прибыла делегация, в которую вошли госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Гегсет, миллиардер Илон Маск, а также торговый представитель Джеймисон Гриер и глава Министерства финансов Скотт Бессент.

Во время встречи Си Цзиньпин предупредил американского президента о рисках в случае неправильного подхода к тайваньскому вопросу.

"В случае неправильного решения этого вопроса две страны могут столкнуться или даже прийти к конфликту, что поставит все китайско-американские отношения в чрезвычайно опасную ситуацию", - заявил китайский лидер.

Также стало известно, что США и Китай на встрече в Пекине согласились, что Иран не должен получить ядерное оружие - никогда и ни при каких условиях.

