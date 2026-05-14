ua en ru
Чт, 14 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Трампа відреагували на слова Сі Цзіньпіна про ризик конфлікту через Тайвань

15:43 14.05.2026 Чт
2 хв
Що саме сказав держсекретар США Марко Рубіо?
aimg Ірина Глухова
У Трампа відреагували на слова Сі Цзіньпіна про ризик конфлікту через Тайвань Фото: президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що політика Сполучених Штатів щодо питання Тайваню залишається незмінною, попри попередження лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рубіо, яку наводить Sky News.

Читайте також: Трамп зустрівся із Сі Цзіньпіном у Китаї

Журналіст запитав Рубіо про слова Сі Цзіньпіна, який під час зустрічі з Дональдом Трампом у Пекіні назвав Тайвань "найважливішим" питанням у відносинах між США та Китаєм.

"Вони, безумовно, так думають, і вони завжди порушують це питання, і ми розуміємо, що вони його порушують. З нашої точки зору, будь-яка вимушена зміна статус-кво буде поганою для обох країн", - сказав держсекретар.

Коментуючи попередження китайського лідера про те, що неправильне вирішення питання Тайваню може призвести до "зіткнення" або навіть "конфлікту", Рубіо наголосив, що позиція Вашингтона не змінилася.

"Політика США щодо питання Тайваню не змінилася станом на сьогодні", - заявив він.

За словами Рубіо, ця позиція зберігалася за президентів США з різних політичних партій.

Візит Трампа до Китаю

Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп перебуває з державним візитом у Пекіні. Це перший такий візит американського президента до Китаю майже за дев’ять років - попередній Трамп здійснив у листопаді 2017 року під час свого першого президентського терміну.

Разом з Трампом прибула делегація, до якої увійшли держсекретар США Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Гегсет, мільярдер Ілон Маск, а також торгівельний представник Джеймісон Гріер та глава Міністерства фінансів Скотт Бессент.

Під час зустрічі Сі Цзіньпін попередив американського президента про ризики у разі неправильного підходу до тайванського питання.

"У разі неправильного вирішення цього питання дві країни можуть зіткнутися або навіть прийти до конфлікту, що поставить усі китайсько-американські відносини в надзвичайно небезпечну ситуацію", - заявив китайський лідер.

Також стало відомо, що США і Китай на зустрічі в Пекіні погодились, що Іран не повинен отримати ядерну зброю - ніколи і за жодних умов.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Китай Дональд Трамп Тайвань Марко Рубіо Сі Цзіньпін
Новини
За Єрмака почали вносити заставу
За Єрмака почали вносити заставу
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес