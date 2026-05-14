За Ермака начали вносить залог

14:55 14.05.2026 Чт
2 мин
Сколько уже накопили на счету суда?
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
За Ермака начали вносить залог Фото: экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак (GettyImages)
По делу бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака начали вносить залог.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

По состоянию на момент написания материала на счету фонда уже 14,5 миллиона гривен.

Куда вносят деньги

Залог вносится в гривнах на специальный депозитный счет суда, который избрал эту меру пресечения. Средства зачисляются на счет, открытый в органах Государственной казначейской службы Украины и принадлежит конкретному суду - в этом случае ВАКС.

Напомним, прокуратура требовала для Ермака арест с возможностью выхода под залог в 180 миллионов гривен. Суд определил размер залога 140 миллионов гривен.

Что говорит сам Ермак

Во время заседания суда бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не имеет средств на залог такого размера.

"У меня точно нет такой суммы", - сказал он.

Напомним, посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что процесс против Ермака могут использовать в гибридной войне против Украины, однако в то же время он свидетельствует о том, что антикоррупционные институты работают.

Сам Ермак заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда об избрании против него меры пресечения.

