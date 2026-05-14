За Ермака начали вносить залог

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

По состоянию на момент написания материала на счету фонда уже 14,5 миллиона гривен.

Куда вносят деньги

Залог вносится в гривнах на специальный депозитный счет суда, который избрал эту меру пресечения. Средства зачисляются на счет, открытый в органах Государственной казначейской службы Украины и принадлежит конкретному суду - в этом случае ВАКС.

Напомним, прокуратура требовала для Ермака арест с возможностью выхода под залог в 180 миллионов гривен. Суд определил размер залога 140 миллионов гривен.

Что говорит сам Ермак

Во время заседания суда бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не имеет средств на залог такого размера.

"У меня точно нет такой суммы", - сказал он.