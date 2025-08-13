У Трампа отреагировали на публикацию СМИ о модели Западного берега для Украины

В Белом доме назвали "ложной" публикацию СМИ о том, что для Украины рассматривается сценарий Западного берега - когда юридически оккупированные территории будут украинскими, но реально российскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост пресс-секретаря Белого дома Анны Келли.

"Это абсолютно ложное и небрежное сообщение от The Times", - написала Келли, ретвитнув публикацию издания о модели Западного берега.

Отметим, 13 августа издание The Times выпустило материал, в котором утверждало, что США и Россия якобы рассматривают для временно оккупированных территорий Украины сценарий, подобный тому, как Израиль контролирует Западный берег реки Иордан, который израильская армия заняла в 1967 году.

По плану, Россия будет иметь военный и экономический контроль над временно оккупированными территориями Украины. Но управлять ими будет собственный "орган власти" - фактически, контролируемая Кремлем имитация "независимого руководства".

Этот "план" якобы пользуется поддержкой спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа. По заявлению издания, в Вашингтоне считают, что таким образом якобы можно будет обойти Конституцию Украины.

Трамп, Путин и территории

Напомним, что во время встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, где планируется разговаривать о прекращении огня между Украиной и Россией, Путин может выдвинуть Трампу ультиматум - признать оккупированные территории Украины российскими.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после совместного разговора Зеленского и лидеров Европы подтвердил, что Украина готова обсуждать территориальные вопросы на возможных мирных переговорах с Россией.

Но есть несколько условий, главное из них - юридического признания оккупированных территорий не будет. Россия со своей стороны традиционно требует именно этого - чтобы оккупированные территории признали ее собственностью.