В России повторили ультиматум по Украине накануне встречи Трампа и Путина

В российском МИД повторили свой ультиматум по Украине. Заявление прозвучало за несколько дней до встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя российского МИДа Алексея Фадеева, которого цитируют росСМИ.

Фадеев заявил, что "позиция РФ по урегулированию конфликта неизменна". Речь идет об ультиматуме диктатора Путина по выводу украинских войск с территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Также Россия требует от Украины отказаться от вступления в НАТО и отмены всех западных санкций.

Комментируя информацию об "обмене" территориями, представитель МИД России цинично заявил, что так называемое "территориальное устройство РФ закреплено в конституции".

"Здесь, пожалуй, даже не нужно ничего выдумывать. Территориальное устройство РФ закреплено в конституции нашей страны. Это все объясняет. Цели российской делегации в переговорах на Аляске диктуются исключительно национальными интересами", - сказал Фадеев.



Встреча Трампа и Путина

Американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся 15 января на Аляске.

Сегодня Трамп проведет видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами насчет его встречи с диктатором. Владимир Зеленский сегодня прибыл в Берлин, откуда и будет участвовать в онлайн-встречах.

Подробнее о том, что известно о встрече Трампа и Путина - узнайте в материале РБК-Украина.