У Трампа відреагували на публікацію ЗМІ про модель Західного берегу для України

США, Середа 13 серпня 2025 21:11
UA EN RU
У Трампа відреагували на публікацію ЗМІ про модель Західного берегу для України Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Білому домі назвали "неправдивою" публікацію ЗМІ щодо того, що для України розглядається сценарій Західного берега - коли юридично окуповані території будуть українськими, але реально російськими.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пост речниці Білого дому Анни Келлі.

"Це абсолютно неправдиве та недбале повідомлення від The Times", - написала Келлі, ретвітнувши публікацію видання щодо моделі Західного берега.

Зазначимо, 13 серпня видання The Times випустило матеріал, у якому стверджувало, що США та Росія нібито розглядають для тимчасово окупованих територій України сценарій, подібний до того, як Ізраїль контролює Західний берег ріки Йордан, який ізраїльська армія зайняла у 1967 році.

За планом, Росія матиме військовий та економічний контроль над тимчасово окупованими територіями України. Але керувати ними буде власний "орган влади" - фактично, контрольована Кремлем імітація "незалежного керівництва".

Цей "план" нібито користується підтримкою спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа. За заявою видання, у Вашингтоні вважають, що таким чином нібито можна буде обійти Конституцію України.

Трамп, Путін та території

Нагадаємо, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, де планується розмовляти про припинення вогню між Україною і Росією, Путін може висунути Трампу ультиматум - визнати окуповані території України російськими.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після спільної розмови Зеленського та лідерів Європи підтвердив, що Україна готова обговорювати територіальні питання на можливих мирних переговорах з Росією.

Але є кілька умов, головна з них - юридичного визнання окупованих територій не буде. Росія зі свого боку традиційно вимагає саме цього - щоб окуповані території визнали її власністю.

